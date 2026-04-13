ポケモン30周年を記念して、リーメントから8月、記念のテラリウムコレクションが登場。台座が特別仕様になっているんです!

★画像初公開★

【ポケットモンスターテラリウムコレクション10 ポケモン30周年記念ver.】

シリーズ30周年を記念した特別台座仕様でリニューアル!!

8月10日発売予定。全6種。1650円(税抜価格1500円)。

(@rement_officialより引用)

こちらが、8月10日発売予定の「ポケットモンスターテラリウムコレクション10 ポケモン30周年記念ver.」です。大理石風の黒い台座には、ポケモン30周年の金のロゴがデザインされていて、特別感が際立っています!

価格は1,650円で、ラインアップは、「ピカチュウ&キャタピー」「フシギダネ&ナゾノクサ」「ヒトカゲ&ディグダ」「ゼニガメ」「ロコン」「ミュウ」の全6種。

SNSで紹介されると、「キャタピカきた!!!!嬉しい!!!!」「フシギダネマジ可愛すぎる!!!!!!」「ヒトカゲとディグダのシチュエーションが良い」「どれも当たりやないかーぃ!」と話題に。どれが出ても嬉しいですが、コンプしたくなっちゃうラインアップですね。

ファンにはたまらない特別なテラリウムコレクション、ぜひ、お迎えしてみてはいかがでしょうか?