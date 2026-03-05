ダスキンが運営するミスタードーナツは、桜風味のもちっとした食感の生地に、今年もいちご味との組み合わせが春らしいミスタードーナツ春の定番商品『桜もちっとドーナツ』全4種を3月11日から期間限定で販売する。

今年の『桜もちっとドーナツ』は4種

『桜もちっとドーナツ』は“桜もち”をイメージして開発し、桜風味のもちっとした食感の生地と桜の花の形をイメージしたかわいらしいその見た目が特長の、“ミスタードーナツの春の風物詩”。

今年は「春の桜にいちごが咲いた」をテーマに、人気のもちっと食感はそのままに、ふんわり感がアップした生地に改良しているという。また、組み合わせるトッピングには春の人気素材である「いちご」を使用し、かわいらしい見た目と味わいで春の訪れを感じられる商品展開となっている。

今年の『桜もちっとドーナツ』は、全4種類に桜風味のもちっとした食感の生地にいちご味を組み合わせているとのこと。

ホイップや、あん、ストロベリーチョコ等、食感も様々にいちごを感じられる春らしさ満開のラインアップで登場する。また、商品を包んでいるスリーブには、桜の妖精が隠れており、春の訪れを一緒に楽しめるかわいらしいデザイン。

桜もちっとドーナツ 春めくいちごホイップだいふく風

桜風味のもちっとした生地にいちごホイップを絞り、ストロベリーチョコをコーティング、仕上げにシュガーをまぶして味も見た目もホイップクリーム大福をイメージしたドーナツ。ほんのりとした生地の甘さと甘酸っぱいいちごホイップ、ストロベリーチョコの甘みの春めくハーモニーを楽しんで

テイクアウト 216円

イートイン 220円

桜もちっとドーナツ 花やぐいちごみるくカスタード

桜風味のもちっとした生地にいちごみるくあんとカスタードクリームをサンド。ホワイトチョコをコーティングし、いちご顆粒をトッピングした。ほんのりとした生地の甘さといちごピューレ入りのいちごみるくあん、なめらかなカスタードクリームにアクセントのいちご顆粒で見た目も味わいも花やぐ一品。

テイクアウト 216円

イートイン 220円

桜もちっとドーナツ 咲くいちごみるく

桜風味のもちっとした生地にストロベリーチョコをコーティングし、いちご顆粒をトッピング。いちごピューレ入りのいちごみるくあんをパっと花が咲くように絞り桜を表現した、見た目も春らしいドーナツとなっている。

テイクアウト 216円

イートイン 220円

桜もちっとドーナツ 春かおるいちご風

桜風味のもちっとした生地にいちご風味のグレーズをコーティング。ほんのりとした生地の甘さと甘酸っぱいいちご風味グレーズの春かおる味わいを楽しんで。なお、「春かおるいちご風」にはいちご（果肉・果汁等）は使用していない。

テイクアウト 205円

イートイン 209円