東武百貨店 池袋本店は5月14日～19日、第9回「昭和・平成レトロな世界展」を、8階催事場で開催する。

会場では昭和100周年を盛り上げるべく、懐かしの純喫茶グルメやノスタルジックな雑貨が集結する。注目は時代を越えて愛され続けている純喫茶グルメで、期間中は「喫茶と～ぶ」と題し、東京喫茶店研究所の難波里奈氏が推薦する10の純喫茶が期間限定・入れ替わりで出店。「自家製ミートソースのホットサンド」(大阪/喫茶ルプラ)、「メロン ア・ラ・モード」(銀座/喫茶 ブリッヂ)などを販売する。

「まるべる食堂」は、佃煮を味わう昭和・平成グルメ弁当を販売。10種類の佃煮が入った「佃煮食べくらべ弁当」や、「佃煮おにぎり弁当」を販売する。

実演販売では、「浅草小松亭」によるオムライス・ナポリタン・ハンバーグを盛り合わせた「よくばり盛り」が登場。駄菓子のカツと厚焼き玉子をサンドした「BIGなカツサンド」など、遊び心溢れるグルメも楽しめる。

「喫茶二十世紀」は、自宅で楽しめるオリジナルブレンドコーヒーのドリップバッグを、東武限定で販売する。

マルベル堂のブロマイド撮影会や、「チャーミーちゃん」コラボ商品販売も実施

昭和から愛される人形「チャーミーちゃん」とのコラボ商品も東武限定で登場する。レストラン喫茶トロントのホイッププリンをモチーフにしたモデルや、人気ソフビ作家Izumonster氏が原型を手掛けたスピンオフ作品(抽選販売)などをラインナップする。

「マルベル堂」による昭和アイドル風のプロマイド撮影会(5月16・17日限定)や、古着、レトロゲーム、ぬいぐるみなどの懐かしいアイテムも多数用意する。