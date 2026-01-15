はなまるは1月15日～2月11日までの期間限定で、「麻辣おでん」を、はなまるうどん66店舗で販売する。

麻辣おでん

同社は、創業時より提供してきたおでんのラインアップにトレンドを取り入れた「麻辣おでん」を期間限定で販売。

スープには牛の旨味が凝縮された濃厚なベースを使用し、唐辛子と豆板醤で燃えるような赤色を表現している。さらに、粉末ではなく「ホール(粒)の花椒」を使用することで、鮮烈な香りと痺れを感じる本格的な味わいに。

スパイスには、レイヤー、胡椒、五香粉(ウーシャンフェン)、スターアニス(八角)などを配合し、油分やスパイスを効かせつつもだし感が残るようなサラッとした仕上がりに。

「麻辣大根」(150円)は、赤いスープを芯まで吸い込んだジューシーな味わいを楽しめる一品。

「麻辣牛すじ」(200円)は、牛の旨味とプルプルの食感がスパイシーなスープと一緒に味わえる一品。

「麻辣ハンバーグ」(250円)は、肉の旨味と辛さを感じられる、食べ応えのある一品。若年層にに向けた商品。

他にも「麻辣たまご」(140円)、「麻辣こんにゃく」(120円)、「麻辣白滝」(120円)、「麻辣厚揚げ」(150円)が販売される。

なお、店内とテイクアウトで同一価格だが、一部店舗ではデリバリーでの価格が異なる。

また、はなまるうどん公式Xにて1月15日18:00～24日23:59の期間、好きなうどん無料券3枚がその場で当たる「麻辣おでん販売記念キャンペーン」も実施される。