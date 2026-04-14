サントリービバレッジ&フードは、2026年2月に30周年を迎えた「ポケモン」とのタイアップ施策を年間で展開する。第1弾として4月27日よりオリジナルグッズが当たるキャンペーンを開始するほか、4月28日からはラバーコースター付きの「おうちドリンクバー パーティーパック」を全国で発売するという。

夢と! 冒険の! 相棒グッズが当たる! キャンペーン

「多機能リュック」や「相棒タオル」が当たるキャンペーン開始

4月27日より「夢と! 冒険の! 相棒グッズが当たる! キャンペーン」がスタートする。対象のサントリー清涼飲料ペットボトル(300ml〜680ml)を購入し、レシートをLINEで送付することで応募が可能だ。

夢と! 冒険の! 相棒グッズが当たる! キャンペーン

24本購入で応募できるA賞では、ポケモンの特性をイメージした「多機能リュック」が抽選で50名に当たる。このリュックはタイプごとに異なる機能を備えており、くさタイプにはシューズポケット、ほのおタイプとみずタイプには保温・保冷機能、でんきタイプには反射板が搭載されている。また4本購入で応募できるB賞では、肩にかけてお出かけが楽しめる「相棒タオル(全4種)」が抽選で250名に用意されている。レシートの有効期間は4月27日から5月31日までとのことだ。

限定コースター付き「おうちドリンクバー パーティーパック」発売

おうちドリンクバー パーティーパック

4月28日からは、ポケモン30周年を記念したオリジナルラバーコースター付きの「おうちドリンクバー パーティーパック」が全国で発売される。本商品は「ペプシコーラ」「POPメロンソーダ」「C.C.レモン」「デカビタC」の4品と、オリジナルラバーコースター1枚がセットになっている。付属のコースターは、歴代の旅立ちの3匹が描かれたデザインやピカチュウとイーブイのデザインなど、全4種がランダムで封入されているという。

おうちドリンクバー

おうちドリンクバー1に対して炭酸水4で割ることで、手軽に好みの炭酸飲料を楽しむことができる仕様だ。「おうちドリンクバー パーティーパック」は340mlペットボトル4本入りで価格は1392円となっており、無くなり次第終了する予定だ。

ポケモン30周年について

1996年2月27日に『ポケットモンスター 赤・緑』が発売されてから、ポケモンは30周年を迎えた。特別な1年をより楽しむために、毎月のピックアップテーマに沿ったさまざまな企画を公式サイト等を通じて展開しているとのことだ。

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