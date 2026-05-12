100円寿司チェーンの「はま寿司」は5月12日より、「はま寿司のにっぽん旨ねた祭り」を全国の店舗で開催している。

同フェアでは、北海道根室産のニシンを酢締めにした「北海道水揚げ にしんの酢〆」と、タマネギや富山県産白エビなどを贅沢にかき揚げにした「国産野菜と白えびのかき揚げ握り(富山県産白えび使用)」が、お手頃価格の110円で登場。

また、ふわふわ食感の「国産 釜揚げ上しらす軍艦」、甘みのあるアカイカをウニの風味と一緒に味わえる「北海道産アカイカのうに和えつつみ」、濃厚な旨みで身が引き締まった「静岡県産 大切り一本釣り七上かつお」が、いずれも176円で登場する。

至福の一貫シリーズでは、高級魚の「愛媛県産 大切り活〆しまあじ」と、濃厚な甘みとぷりぷり食感を味わえる「柴山港・浜坂港水揚げ 甘えび(5尾のせ)」を、いずれも319円で味わうことができるほか、食べ応えのある「大判 黒毛和牛カルビ焼肉風握り」が429円で登場。

さらに、サイドメニューには、「濃厚北海道味噌ラーメン」(429円)、「2種のチーズのカルボナーラ風茶碗蒸し」(319円)、「北海道十勝コーンコロッケ(2個)」(242円)が並び、はまカフェラボには、白桃ソースとフロマージュクリームが相性抜群な「白桃フロマージュパルフェ」がラインアップされている。

いずれも5月12日より全国の「はま寿司」に登場。全商品数量限定のため、無くなり次第終了となる。