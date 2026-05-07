パスタ専門店「ジョリーパスタ」は5月7日より、「南イタリア横断フェア “シチリア編”」を開催。初夏にぴったりな爽やかなパスタや前菜など3品を販売する。

4月から開催中の「南イタリア横断フェア」。5月は、地中海に囲まれた“シチリア”をテーマに開催する。爽やかなクリームチーズをトッピングした「レモンクリームチーズとスモークサーモンのカルボナーラ」と、リコッタを使用した「リコッタ・ベーコンと茄子のトマトソース」や「スモークサーモンとリコッタのブルスケッタ」の3品が期間限定で登場する。

「レモンクリームチーズとスモークサーモンのカルボナーラ」は、同店人気のカルボナーラにスモークサーモンを合わせ、レモン風味のクリームチーズやカットしたレモン、いくらをトッピングした爽やかなパスタ。価格は1,529円。

「リコッタ・ベーコンと茄子のトマトソース」は、フレッシュな茄子をたっぷり使用したトマトソースのパスタに、キャラメリゼしたリコッタとルッコラを添えた一皿。ミルクの優しい甘さが特長のリコッタは、なめらかで軽やかな口当たりで、野菜やベーコンの旨みが溶け込んだトマトソースのパスタと相性抜群。価格は1,309円。

「スモークサーモンとリコッタのブルスケッタ」は、ガーリックトーストに、優しい甘さのリコッタと旨みのあるスモークサーモンを合わせた一品。追加の一品としても、爽やかなシチリア産ビール「メッシーナ」(759円)などのお酒のお供としてもおすすめ。価格は429円。

また同日より、冷製パスタ「“冷製カッペリーニ”赤エビの明太子～クリームスープ～」の販売をスタート。明太子ソースをたっぷり絡めたカッペリーニに、赤エビや細切りのイカ、さらに明太子ソースをのせ、大葉やきざみ海苔をあしらった一皿。まずはそのまま、次に刻み柚子を合わせて、最後にまろやかな味わいの冷製クリームスープを加えれば、3度味わいの変化を楽しむことができる。価格は1,419円。