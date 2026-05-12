ロッテ vs 日本ハムの試合開始前情報
- 対戦カード：ロッテ vs 日本ハム
- 開催球場：ZOZOマリンスタジアム
- 過去の対戦成績：過去5試合: 日本ハム2勝-ロッテ3勝（4/16 日本ハム3-5ロッテ (ロッテ)、4/15 日本ハム7-9ロッテ (ロッテ)、4/14 日本ハム5-1ロッテ (日本ハム)、4/2 ロッテ1-7日本ハム (日本ハム)、4/1 ロッテ4-2日本ハム (ロッテ)）
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|37
|23
|14
|0
|.622
|-
|2
|阪神
|36
|21
|14
|1
|.600
|1
|3
|巨人
|36
|18
|18
|0
|.500
|4
|4
|DeNA
|35
|17
|17
|1
|.500
|4
|5
|広島
|33
|12
|19
|2
|.387
|8
|6
|中日
|35
|13
|22
|0
|.371
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|36
|22
|14
|0
|.611
|-
|2
|ソフトバンク
|35
|19
|16
|0
|.543
|2
|3
|西武
|38
|20
|17
|1
|.541
|2
|4
|日本ハム
|38
|18
|20
|0
|.474
|5
|5
|楽天
|36
|15
|20
|1
|.429
|6
|6
|ロッテ
|35
|14
|21
|0
|.400
|7