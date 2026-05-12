ロッテ vs 日本ハムの試合開始前情報

  • 対戦カード：ロッテ vs 日本ハム
  • 開催球場：ZOZOマリンスタジアム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 日本ハム2勝-ロッテ3勝（4/16 日本ハム3-5ロッテ (ロッテ)、4/15 日本ハム7-9ロッテ (ロッテ)、4/14 日本ハム5-1ロッテ (日本ハム)、4/2 ロッテ1-7日本ハム (日本ハム)、4/1 ロッテ4-2日本ハム (ロッテ)）

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 37 23 14 0 .622 -
2 阪神 36 21 14 1 .600 1
3 巨人 36 18 18 0 .500 4
4 DeNA 35 17 17 1 .500 4
5 広島 33 12 19 2 .387 8
6 中日 35 13 22 0 .371 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 36 22 14 0 .611 -
2 ソフトバンク 35 19 16 0 .543 2
3 西武 38 20 17 1 .541 2
4 日本ハム 38 18 20 0 .474 5
5 楽天 36 15 20 1 .429 6
6 ロッテ 35 14 21 0 .400 7