ソフトバンク vs 西武の試合開始前情報

  • 対戦カード：ソフトバンク vs 西武
  • 開催球場：みずほPayPayドーム福岡
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 西武2勝-ソフトバンク3勝（5/6 西武2-10ソフトバンク (ソフトバンク)、5/5 西武6-4ソフトバンク (西武)、5/4 西武2-10ソフトバンク (ソフトバンク)、4/23 西武4-3ソフトバンク (西武)、4/22 西武1-3ソフトバンク (ソフトバンク)）

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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 37 23 14 0 .622 -
2 阪神 36 21 14 1 .600 1
3 巨人 36 18 18 0 .500 4
4 DeNA 35 17 17 1 .500 4
5 広島 33 12 19 2 .387 8
6 中日 35 13 22 0 .371 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 36 22 14 0 .611 -
2 ソフトバンク 35 19 16 0 .543 2
3 西武 38 20 17 1 .541 2
4 日本ハム 38 18 20 0 .474 5
5 楽天 36 15 20 1 .429 6
6 ロッテ 35 14 21 0 .400 7