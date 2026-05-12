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1番 周東 佑京 空振り三振 1アウト
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3番 渡部 聖弥 サードゴロ 3アウト
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2番 西川 愛也 ショートゴロ 2アウト ランナー：2塁
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1番 Ａ・カナリオ 空振り三振 1アウト
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9番 滝澤 夏央 フォアボール ランナー：1塁
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9番 庄子 雄大 レフトフライ 3アウト
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8番 海野 隆司 空振り三振 2アウト
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7番 牧原 大成 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：2塁
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6番 山本 恵大 センターヒット ランナー：1塁
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8番 石井 一成 空振り三振 3アウト
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7番 柘植 世那 ライトフライ 2アウト
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6番 平沢 大河 ライトヒット ランナー：1塁
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5番 長谷川 信哉 空振り三振 1アウト
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5番 山川 穂高 空振り三振 3アウト
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4番 栗原 陵矢 センターフライ 2アウト ランナー：1、3塁
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3番 柳田 悠岐 フォアボール ランナー：1、2塁
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2番 近藤 健介 センターヒット ランナー：1塁
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1番 周東 佑京 レフトフライ 1アウト
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4番 Ｔ・ネビン ライトフライ 3アウト
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3番 渡部 聖弥 デッドボール ランナー：1塁
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2番 西川 愛也 レフトフライ 2アウト
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1番 Ａ・カナリオ 空振り三振 1アウト
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