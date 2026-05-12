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OUT
2番 浦田 俊輔 空振り三振 3アウト
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1番 平山 功太 センタースリーベースヒット ランナー：3塁
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9番 戸郷 翔征 レフトフライ 2アウト
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8番 佐々木 俊輔 レフトフライ 1アウト
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3番 小園 海斗 ショートゴロ 3アウト
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OUT
2番 菊池 涼介 レフトフライ 2アウト
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OUT
1番 大盛 穂 レフトフライ 1アウト
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OUT
7番 増田 陸 ショートダブルプレイ 3アウト
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6番 Ｔ・キャベッジ レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
広0-1巨
5番 大城 卓三 ライトホームラン 巨人得点！ 広 0-1 巨
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4番 Ｂ・ダルベック ショートフライ 1アウト
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9番 床田 寛樹 ライトファウルフライ 3アウト
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8番 田村 俊介 セカンドダブルプレイ 2アウト
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7番 二俣 翔一 レフトヒット ランナー：1塁
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3番 吉川 尚輝 セカンドゴロ 3アウト
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2番 浦田 俊輔 センターフライ 2アウト
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1番 平山 功太 ピッチャーゴロ 1アウト
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6番 持丸 泰輝 空振り三振 3アウト
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5番 Ｅ・モンテロ 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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3番 小園 海斗 フォアボール ランナー：1、2塁
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2番 菊池 涼介 ファースト送りバント 1アウト ランナー：2塁
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1番 大盛 穂 ライトヒット ランナー：1塁
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