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2026.05.12 18:00 ぎふしん長良川球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
広島 0 0 0 0 2 0
巨人 0 1 0 1 3 0

  • OUT

    2番 浦田 俊輔 空振り三振 3アウト

  • OUT

    1番 平山 功太 センタースリーベースヒット ランナー：3塁

  • OUT

    9番 戸郷 翔征 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    8番 佐々木 俊輔 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 小園 海斗 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 菊池 涼介 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 大盛 穂 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    7番 増田 陸 ショートダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    6番 Ｔ・キャベッジ レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    広0-1巨

    5番 大城 卓三 ライトホームラン 巨人得点！ 広 0-1 巨

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック ショートフライ 1アウト

  • OUT

    9番 床田 寛樹 ライトファウルフライ 3アウト

  • OUT

    8番 田村 俊介 セカンドダブルプレイ 2アウト

  • OUT

    7番 二俣 翔一 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 吉川 尚輝 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 浦田 俊輔 センターフライ 2アウト

  • OUT

    1番 平山 功太 ピッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 持丸 泰輝 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 Ｅ・モンテロ 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    3番 小園 海斗 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 菊池 涼介 ファースト送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    1番 大盛 穂 ライトヒット ランナー：1塁

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