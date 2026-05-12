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2026.05.12 18:00 明治神宮野球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
阪神 2 0 0 2 3 0
ヤクルト 0 0 0 1 0

  • OUT

    3番 佐藤 輝明 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 森下 翔太 センターフライ 1アウト ランナー：3塁

  • OUT

    1塁ランナー髙寺 望夢 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    1番 髙寺 望夢 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    8番 伊藤 琉偉 ショートダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    7番 澤井 廉 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    6番 Ｊ・オスナ サードゴロ 1アウト

  • OUT

    9番 西 勇輝 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 小幡 竜平 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    7番 伏見 寅威 空振り三振 2アウト

  • OUT

    6番 福島 圭音 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    5番 武岡 龍世 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 内山 壮真 フォアボール ランナー：1、3塁

  • OUT

    3番 古賀 優大 ショートゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    2番 Ｄ・サンタナ 空振り三振 1アウト

  • OUT

    1番 丸山 和郁 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    5番 中野 拓夢 センターフライ 3アウト

  • OUT

    阪2-0ヤ

    4番 大山 悠輔 センターツーベースヒット 阪神得点！ 阪 2-0 ヤ 2アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 吉村 貢司郎 に代わって 9番 小澤 怜史

  • OUT

    3番 佐藤 輝明 ピッチャーヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 森下 翔太 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    阪1-0ヤ

    1番 髙寺 望夢 左中間ホームラン 阪神得点！ 阪 1-0 ヤ

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