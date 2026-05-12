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2026.05.12 18:00 ZOZOマリンスタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
日本ハム 0 0 1 1 3 0
ロッテ 0 0 0 0 1 0
  • OUT

    8番 上田 希由翔 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 清宮 幸太郎 空振り三振 3アウト

  • OUT

    Ａ・ジャクソン がワイルドピッチ ランナー：2、3塁

  • OUT

    2番 矢澤 宏太 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 Ｒ・カストロ レフトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    1塁ランナー田宮 裕涼 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    日1-0ロ

    9番 田宮 裕涼 ライトヒット 日本ハム得点！ 日 1-0 ロ ランナー：1塁

  • OUT

    8番 水野 達稀 空振り三振 1アウト

  • OUT

    7番 万波 中正 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    7番 寺地 隆成 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 山口 航輝 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 佐藤 都志也 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    4番 Ｇ・ポランコ ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 郡司 裕也 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    5番 野村 佑希 センターフライ 2アウト

  • OUT

    4番 Ｆ・レイエス ファーストファウルフライ 1アウト

  • OUT

    3番 西川 史礁 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 小川 龍成 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 髙部 瑛斗 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 清宮 幸太郎 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 矢澤 宏太 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 Ｒ・カストロ ショートフライ 1アウト

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