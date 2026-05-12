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8番 上田 希由翔 セカンドゴロ 1アウト
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3番 清宮 幸太郎 空振り三振 3アウト
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Ａ・ジャクソン がワイルドピッチ ランナー：2、3塁
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2番 矢澤 宏太 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1、2塁
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1番 Ｒ・カストロ レフトヒット ランナー：1、3塁
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1塁ランナー田宮 裕涼 盗塁成功 ランナー：2塁
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日1-0ロ
9番 田宮 裕涼 ライトヒット 日本ハム得点！ 日 1-0 ロ ランナー：1塁
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8番 水野 達稀 空振り三振 1アウト
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7番 万波 中正 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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7番 寺地 隆成 空振り三振 3アウト
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6番 山口 航輝 レフトヒット ランナー：1塁
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5番 佐藤 都志也 見逃し三振 2アウト
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4番 Ｇ・ポランコ ファーストゴロ 1アウト
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6番 郡司 裕也 レフトフライ 3アウト
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5番 野村 佑希 センターフライ 2アウト
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4番 Ｆ・レイエス ファーストファウルフライ 1アウト
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3番 西川 史礁 空振り三振 3アウト
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2番 小川 龍成 空振り三振 2アウト
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1番 髙部 瑛斗 ファーストゴロ 1アウト
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3番 清宮 幸太郎 空振り三振 3アウト
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2番 矢澤 宏太 空振り三振 2アウト
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1番 Ｒ・カストロ ショートフライ 1アウト
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