現役アナウンサー、“ゼロ日婚約”が成立　“同棲”生活をスタートさせた初めての夜に2人は…スタジオMCも絶叫「これ見ていいやつ!?」　『時計じかけのマリッジ』第2話

ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』第2話が5日に配信された。

夏菜「これ見ていいやつ!?」

第1話でデート相手に合鍵を渡さず厳しい決断を下した現役アナウンサーのゆかは、次なる相手に大手企業に勤める会社員兼モデルのS・リョウ(29歳)を指名した。

朝イチで名古屋から新幹線で駆けつけたという彼との初対面で、ゆかは「爽やかなイケメンでした」と好印象を抱きつつも、年齢差や結婚願望へのズレから懸念を抱く。

しかし、レストランでのデートを通じて「考え方も似てるかも」と意気投合し、ゆかは合鍵を渡すことを決意。見事“ゼロ日婚約”が成立した。

その後、“同棲”生活をスタートさせた初めての夜に、2人はまさかの急接近。リョウがゆかの髪をドライヤーで乾かしたあと、髪に顔を押し当てた状態で頭皮マッサージ。さらに、「キスするか迷う」と小声でささやき、ゆかが「ダメだよ」と艶っぽく返すやり取りに、スタジオMCの夏菜もたまらず「これ見ていいやつ!?」と絶叫するなど、大興奮の盛り上がりを見せた。