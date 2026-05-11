東武百貨店池袋本店は5月8日から12日まで、初めての企画となる「～三都・港めぐり～長崎・神戸・横浜」を開催。異国文化の影響を受けた長崎・神戸・横浜のグルメや工芸品が計50店舗集結する。

長崎佐世保からは、自家製のパテ2枚とローストビーフをサンドしたボリューミーな「佐世保海軍ローストビーフバーガー」(2,801円)が実演販売となる。他にも、対馬直送の本マグロを使用した「極上本マグロ丼」(3,300円)はイートインで味わえる。独自の旨酢が鯖の旨味を引き立てる「五島鬼鯖棒鮨」(3,780円/1本)も販売される。

神戸からの限定スイーツは、淡路島にある農園のレモンとフレッシュバジルを使ったジェラテリア モンクションの「レモンバジリコのソルベ」(650円)をイートインで楽しめる。レーズンとくるみがアクセントのTOKINONE「焼き立てアップルパイ」(981円)は実演販売される。

横浜からも県外初のスイーツが登場。横濱ハーバー「焼きたてハーバーダブルマロン」(270円)は店内で焼きたてを楽しめる。「横濱ハーバーはまっこもちクリーミー」(151円)は、もちもち生地の中にマロン餡とカスタードをブレンドしたクリームが入ったも実演販売される。

「～三都・港めぐり～長崎・神戸・横浜」は、東武百貨店 池袋本店8階催事場にて、営業時間は午前10時から午後7時まで、イートインは閉場30分前がラストオーダー。