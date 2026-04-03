東武百貨店 池袋本店は4月2日～13日、「第9回 47都道府県にっぽんのグルメショー」を、8階催事場で開催する。

馬肉料理 饗応はしもと

9回目となる今回は過去最長となる12日間の日程で、過去最大の149店舗が出店する。前半(4月2日～7日)と後半(4月8日～13日)で約55店舗が入れ替わり、全国各地の多彩なグルメが集結する。

注目は、初登場となる42店舗のグルメ。熊本の馬肉料理 饗応はしもとの「馬づくし御膳『極』」(3,240円)、山形のOra da cacao ＆ chouが提供するラフランスを使用したシュークリーム(486円)、鳥取のすし処いつきの「穴子かに棒ちらし」(2,079円)などが登場する。

Ora da cacao ＆ chou「かみのやまシュー」(1)「ラフランス」、(2)「ずんだ」

東武限定品の販売や実演販売も充実。熊本の白水乃蔵「四種のあか牛御膳」(3,996円)、宮城のおらいの牛たん「塩糀熟成厚切り牛たんわっぱ」(2,800円)、広島牡蠣専門店 千両屋「かきめしカキフライ」(1,944円)など、ご当地肉・海鮮弁当をできたてで提供する。

広島牡蠣専門店 千両屋「かきめしカキフライ」

イートインコーナーでは、北海道のホタテバター味噌ラーメンや東京・八丈島の濃厚なジャージーミルクソフトクリームなどを味わえる。

in EZO「ぜいたく！ホタテバター味噌らぁめん」

後半の2週目からは約55店舗が入れ替わり、お酒に合うグルメが中心となる。会場には、47都道府県の銘酒を楽しめる「日本名門酒会 NIPPON SAKE 47 立ち呑み処」が登場。熊本の天草 幸福堂の「車海老の塩焼き」(1,001円)をはじめ、千葉県富津市産黄金アジを使用したアジフライなどとともに、各地の酒を堪能できる。

天草 幸福堂「車海老の塩焼き」

2週目にはイートインにて、栃木のベリーズベリーの「ストロベリーバブルワッフル」(1,201円)といったスイーツも味わえる。