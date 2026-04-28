日本催事販売協会は5月2日～6日、人気コンテンツが一堂に会する「メリケンわんだーパーク2026春」を、神戸メリケンパークで開催する。時間は10:00～17:00。入場無料。

メリケンわんだーパーク2026春

期間中は、愛犬と楽しめるマルシェや国際色豊かなグルメ、コスプレイベント、子ども向けのワークショップなどを日替わりで開催する。

「ワールドグルメサミット＆ハンドメイドEXPO」は、全日程で開催。世界のグルメが味わえるキッチンカーが日替わりで各日30店舗登場するほか、全国から集まったハンドメイド作家による作品販売も行う。

ワールドグルメサミット

5月2日～4日には、関西最大級のドッグマルシェ「わんわんマルシェ＆ドッグラン」を開催。150以上のブースが並び、愛犬と一緒に買い物が楽しめる。5月3日・4日には、プロのトレーナーがサポートする20mドッグランも設置する。

わんわんマルシェ

5月5日・6日は、神戸最大級のコスプレイベント「かみこす！＆メリケンパーク五月祭」を開催する。コスプレや痛車展示、キッズディスコを実施。5月4日・5日にはストライダーの公認レースも行う。

かみこす！ ＆ メリケンパーク五月祭

期間中は、子どもたちが遊びながら学べる体験ができる「わんだーキッズパーク」も展開する。大型エア遊具「ふわふわキッズランド」や、廃材を活用したワークショップ、町工場の本格ものづくり体験など、好奇心を刺激するコンテンツを用意する。

わんだーキッズパーク

小動物や昆虫とふれあえる「いきものふれあい展 - ぜんぶさわれるいきものヒーローズ -」も全期間開催。また、5月5日・6日には自分だけのミニ四駆を作って超特大コースを走らせるワークショップも開催する。