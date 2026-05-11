日本分析機器工業会(JAIMA)は、自然科学研究機構(NINS)と、実機レベルのラボオートメーション技術の確立およびデータ・機器間の通信規格の標準化を目的とした研究協力協定を締結した。

JAIMAはデジタル社会への対応として、分析機器のデータフォーマット共通化に注力してきた。これまでに「JIS K 0200：2024」の制定を主導したほか、日本発の国際標準(ISO規格)化を目指した活動を推進している。また、データ共有を円滑にするための「MaiML」の普及に向け、ガイドラインの公開や講習会の実施、展示会での情報発信を積極的に行っている。

DXを通じた次世代ラボの実現に向け、異なるプラットフォーム間での相互運用性を確保するための通信規格「LADS OPC UA」の導入も進めている。JAIMAは概念実証を通じてその有用性を検証しており、実験機器や分析機器がシームレスに連携できる環境の整備と普及に取り組んでいる。

NINSは、国立天文台や分子科学研究所など5つの研究所を運営する自然科学分野の国際的な研究拠点。今回の協定により、NINSが持つ最先端の研究基盤にAIやロボット技術を融合させ、自動・自律型のラボオートメーションシステムの確立を目指す。両者は分析データの標準化や機器間通信規格の整備に加え、先端機器開発に関わる人材育成においても相互に協力し、産学連携の強化を図る。

同協定を通じて、先端機器開発の推進と「AI for Science」の実現を図り、日本の科学技術および産業の発展に寄与することを目指す。