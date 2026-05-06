カービィがマシンに乗って駆け抜けるNintendo Switch 2『カービィのエアライダー』から、マシンを乗りこなすカービィをそのまま再現したぬいぐるみが登場。コレクションしたくなっちゃうアイテムが、SNSで早くも注目を集めています。

【新商品情報】

『カービィのエアライダー』より、マシンに乗ったカービィのぬいぐるみ4種が、7月下旬に発売決定🌟

複数集めると他のマシンに乗せかえることができ、好きな組み合わせで楽しむことができます✨

通販サイトでの予約開始は6月中旬頃を予定しています。

(@sanei_NLGより引用)

『カービィのエアライダー』に登場する乗り物に、それぞれ色違いのカービィが乗り込んだぬいぐるみ、どれも可愛くてカッコいいですね。

ラインアップは、「カービィ&ワープスター」(3,740円、W17×D17×H16.5 cm)、「カービィ&ウィングスター」(3,740円、W33×D22×H16 cm)、「カービィ&ウィリーバイク」(4,180円、W14×D22×H23 cm)、「カービィ&デビルスター」(3,740円、W28×D21×H15 cm)の全4種。ちょっと珍しい緑や青のカービィがいるのも嬉しいですが、複数集めると“乗せかえ”ができるという遊び心もポイント。お気に入りのマシンに好きなカービィを乗せたり、並べて飾ったりと、コレクション性の高いシリーズになっています。

発売は7月下旬、通販サイトでの予約開始は6月中旬頃とまだまだ先なのですが、SNSではすでに「え〜〜めちゃかわなんですけど〜〜」「ヤバイ絶対欲しい!」「緑カービィいるぅ!!!ほしい!!」「うわ!?何これ可愛い。これはいくつあっても困らない」「うわーー!! 激アツ!! 全部お迎えするー!!」と話題に。

マシンに乗ったカービィたちが勢ぞろいする今回のシリーズ。発売が待ちきれませんね。