大阪・ミナミには、青春と下積み時代が詰まっていた――。お笑いコンビ・アインシュタインの河井ゆずるが、9日に放送されたTBS系トーク番組『人生最高レストラン』(毎週土曜23:30～)に出演し、人生を支えた街と食の思い出を語った。

河井は、東心斎橋の雑居ビル屋上にあったプレハブ小屋で、母と弟の3人で暮らしていた過去を告白。「モップとかホウキを入れていたようなプレハブ小屋でした」と振り返った。

高校卒業後は家計を支えるため、5つのアルバイトを掛け持ち。朝7時半から深夜2時頃まで働き続けていたという。弟の学費を支えるためでもあったといい、「本来であればNSC(吉本興業の養成所)に入りたかったんですけど、家がとんでもない状況だったので、働かざるを得なかった」と苦しい時代だったという。

その後、過労で倒れたことをきっかけに人生を見つめ直し、「弟も大学卒業ぐらいだったので、“この時しかない”と思った」と決意。NSCの願書を取りに行くと、締め切り前日だったといい、「何も考えずに書いて出して入ったというのがきっかけです」と明かした。

番組では、河井が通い続ける大阪ミナミの名店が続々登場。後輩の今井らいぱちが働いている人情居酒屋「まいまい」、白飯が止まらない「すき肉炒め」が名物の「黒門 三よ志」、そして初めて母親を招待した寿司店「すし処 まさる」など、思い出の店を紹介した。

「すし処 まさる」に母親を連れて行った際には、「高いやろ、ここ」と逆に心配されたという河井。さらに、寿司が出る前から口を開けて待っていた母親に「そんなすぐ取るなよ」とツッコむと、「待ってられへんわ。口開けとこ」と返されたエピソードを披露し、スタジオを笑わせた。