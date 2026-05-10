ソフトバンク vs ロッテの試合開始前情報

  • 対戦カード：ソフトバンク vs ロッテ
  • 開催球場：みずほPayPayドーム福岡
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ロッテ2勝-ソフトバンク3勝（5/9 ロッテ5-4ソフトバンク (ロッテ)、5/8 ロッテ5-6ソフトバンク (ソフトバンク)、4/25 ロッテ5-0ソフトバンク (ロッテ)、4/5 ソフトバンク4-3ロッテ (ソフトバンク)、4/4 ソフトバンク5-2ロッテ (ソフトバンク)）

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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 36 23 13 0 .639 -
2 阪神 35 20 14 1 .588 2
3 DeNA 34 17 16 1 .515 4
4 巨人 35 17 18 0 .486 5
5 中日 34 13 21 0 .382 9
6 広島 32 11 19 2 .367 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 35 22 13 0 .629 -
2 ソフトバンク 34 18 16 0 .529 3
3 西武 37 19 17 1 .528 3
4 日本ハム 37 17 20 0 .459 6
5 楽天 35 15 19 1 .441 6
6 ロッテ 34 14 20 0 .412 7