ソフトバンク vs ロッテの試合開始前情報
- 対戦カード：ソフトバンク vs ロッテ
- 開催球場：みずほPayPayドーム福岡
- 過去の対戦成績：過去5試合: ロッテ2勝-ソフトバンク3勝（5/9 ロッテ5-4ソフトバンク (ロッテ)、5/8 ロッテ5-6ソフトバンク (ソフトバンク)、4/25 ロッテ5-0ソフトバンク (ロッテ)、4/5 ソフトバンク4-3ロッテ (ソフトバンク)、4/4 ソフトバンク5-2ロッテ (ソフトバンク)）
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|36
|23
|13
|0
|.639
|-
|2
|阪神
|35
|20
|14
|1
|.588
|2
|3
|DeNA
|34
|17
|16
|1
|.515
|4
|4
|巨人
|35
|17
|18
|0
|.486
|5
|5
|中日
|34
|13
|21
|0
|.382
|9
|6
|広島
|32
|11
|19
|2
|.367
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|35
|22
|13
|0
|.629
|-
|2
|ソフトバンク
|34
|18
|16
|0
|.529
|3
|3
|西武
|37
|19
|17
|1
|.528
|3
|4
|日本ハム
|37
|17
|20
|0
|.459
|6
|5
|楽天
|35
|15
|19
|1
|.441
|6
|6
|ロッテ
|34
|14
|20
|0
|.412
|7