「最近、なんだか体が重い…」「手軽に健康習慣を始めたいけれど、何から手をつけていいか分からない…」そんな悩みを抱えていませんか？「コーヒーで健康ケアなんて…」私も最初は半信半疑でした。しかし、UCCから登場した画期的なコーヒーが、あなたの日常を変えるかもしれません。

飲むだけで「ととのう」？EC売上No.1の秘密に迫る

UCCが自信を持って送り出す「UCC TOTONOU by BLACK無糖 PET500ml」は、EC販路でのペットボトル飲料新製品において、直近の初動売上No.1※1を記録するほどの人気を集めています。ただのブラックコーヒーではない、この「コンディショニングコーヒー」がなぜこれほど注目されているのか、その秘密に迫ります。

カギは「コーヒー由来トリゴネリン」！日本初の機能性

「TOTONOU」の最大の特徴は、機能性表示食品であること。このコーヒーに含まれる「コーヒー由来トリゴネリン」が、BMIが高めの方の日常のエネルギー代謝の一部である安静時のエネルギー消費の向上をサポートする機能が報告されています。

「安静時のエネルギー消費」とは、私たちが活動していない状態でも生命維持のために消費されるエネルギーで、年齢と共に低下すると言われています。この機能性表示食品のPETコーヒーは、実は日本初※3。UCCの長年の研究と技術が詰まった、まさに新常識を提案する一杯です。

機能性だけじゃない！毎日続けられる「まろやか、贅沢なコク」

機能性表示食品と聞くと、味が心配になる方もいるでしょう。しかし、UCCは味にも一切妥協していません。

* 原材料はコーヒーのみ※4、レギュラーコーヒー100%。

* 香料無添加で、コーヒー本来の風味を存分に楽しめます。

* 「BLACK無糖」ブランドのアイデンティティを受け継ぎ、「まろやか、贅沢なコク」が特長です。

購入者からは「スッキリと飲みやすく、ちゃんとコーヒーのコクがある」「機能性だから飲みにくいといったことはなく、冷えた状態、常温でもおいしい」といった声が80%以上※6の満足度を誇ります。これなら、無理なく毎日続けられそうですね。

賢く始める代謝ケア！「TOTONOU」の購入ガイド

希望小売価格は198円（税抜）。一般的なペットボトルコーヒーより少し高めですが、毎日のコーヒー習慣で手軽に代謝ケアができることを考えれば、これは自分への投資として十分に価値があるでしょう。

購入は、全国のコンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、自販機、そしてUCC公式オンラインストアをはじめとするオンラインショップで可能です。特にEC販路では「8週間 TOTONOUチャレンジ」といった継続飲用の訴求が人気を後押ししています。

モスチキンとベストマッチ！驚きのコラボキャンペーン

そして、私が個人的に「これは見逃せない！」と感じたのが、人気ハンバーガーチェーン、モスの公式オンラインショップとの期間限定コラボキャンペーンです。

意外な組み合わせ？「モスチキン」との相性は抜群！

「コーヒーとフライドチキン？」と意外に思うかもしれませんが、UCCの特許技術「UCCフードマッチングシステム」による分析で、『UCC TOTONOU』と『モスチキン』の相性が抜群であることが判明しました。醤油ベースのジューシーな『モスチキン』の旨みを、『TOTONOU』のコクのある味わいが引き立て、食後の重たさを感じさせないというから驚きです。まさに、「罪悪感少なめ（？）」の贅沢ペアリングと言えるでしょう！

UCC公式オンラインストア限定！500円OFFクーポンをGET

この特別なコラボを記念して、UCC公式オンラインストアで「UCC TOTONOU by BLACK無糖」をケース購入すると、「モス公式オンラインショップ」で使える500円OFFクーポンがプレゼントされます！

詳細は以下の通りです。

対象製品 ＜モス公式オンラインショップ500円クーポン付き＞UCC TOTONOU by BLACK無糖 ケース(24本入り) ※定期購入、通常購入どちらも対象 価格 各サイトにてご確認ください。 販売開始日 2026年6月1日（月）10時～ 販売チャネル ・UCC公式オンラインストア TOTONOUカテゴリページ ・UCC公式オンラインストア 楽天市場店 ・UCC公式オンラインストア Yahoo！ショッピング店

【クーポン利用条件（主要な注意点）】

* 利用期限： 2026年11月30日（月）まで（楽天市場店はクーポン取得ページにて要確認）

* 対象サイト： 「モス公式オンラインショップ Life with MOS」または「モス公式ショップ楽天市場店」

* 対象アイテム： モスチキンを含む全商品

* 購入金額： 1円以上

* その他： 他クーポンとの併用不可（楽天市場店は可の場合あり）、ご使用はおひとり様1回限り。詳細は各サイトでご確認ください。

これは、おいしいコーヒーで代謝ケアを始めたい方、そしてモスの人気商品をよりお得に楽しみたい方にとって、まさに一石二鳥のチャンスです！

コーヒーの可能性を追求するUCCグループの哲学

UCCグループは1933年の創業以来、コーヒーの栽培から研究、販売までを一貫して手掛ける「From Seed to Cup」の哲学を貫いてきました。世界初の缶コーヒー開発や「水素焙煎コーヒー」の量産など、常にコーヒーの新たな可能性を追求し続けています。

「より良い世界のために、コーヒーの力を解き放つ。」というパーパスのもと、サステナブルなコーヒー調達やカーボンニュートラル実現にも力を入れています。そんなUCCが自信を持って送り出す「TOTONOU」は、私たちの健康だけでなく、地球の未来にも貢献するコーヒーと言えるでしょう。

新しいコーヒー習慣で、毎日を「ととのえる」

手軽に代謝ケアを始めたい方、おいしいコーヒーで毎日を「ととのえたい」方、そしてお得にモスチキンを楽しみたい方…。「UCC TOTONOU by BLACK無糖 PET500ml」は、きっとあなたの期待に応えてくれるはずです。この機会に、ぜひ新しいコーヒー習慣を始めてみてはいかがでしょうか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。