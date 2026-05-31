ＤｅＮＡが西武に完封勝利、6点差で快勝

先発投手：ＤｅＮＡの尾形　崇斗が5回0失点の好投（2安打7奪三振）、西武のＡ・ワイナンスは5回4失点で敗戦投手 得点経過： 3回表：ＤｅＮＡが1点を追加 4回表：ＤｅＮＡが2点を追加 5回表：ＤｅＮＡが1点を追加 注目選手：ＤｅＮＡの宮﨑　敏郎が1本塁打の活躍、ＤｅＮＡの蝦名　達夫が3安打の活躍、ＤｅＮＡの三森　大貴が2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 51 30 20 1 .600 -
1 阪神 51 30 20 1 .600 -
3 巨人 51 27 24 0 .529 3
4 DeNA 51 22 27 2 .449 7
5 広島 49 18 29 2 .383 10
6 中日 51 19 31 1 .380 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 53 31 20 2 .608 -
2 オリックス 51 29 22 0 .569 2
3 ソフトバンク 50 27 23 0 .540 3
4 日本ハム 54 26 28 0 .481 6
5 ロッテ 51 24 27 0 .471 7
6 楽天 51 19 31 1 .380 11