オリックスが延長戦を制し中日に勝利

先発投手：オリックスは髙島 泰都が1回1/3回4失点、中日の髙橋 宏斗は3回2/3回5失点 得点経過： 1回裏：オリックスが2点を追加 2回表：中日が4点を追加 4回表：中日が1点を追加 注目選手：オリックスの西川 龍馬が3打点、3安打の活躍、オリックスの紅林 弘太郎が2打点の活躍、オリックスの渡部 遼人が2得点の活躍。

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