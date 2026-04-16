春。スプリング。出会いと別れ、そして残業の季節である。

新生活が始まって、早くも4月半ば。「慣れてきた頃が一番キツい」とはよく言ったもので、気づけば体力はじわじわ削られ、気力ゲージは黄色信号。いま必要なのは自己啓発本でも運動でもない。糖分だ。

というわけでやってきたのは、お馴染みのファミレスチェーン「ココス」。お目当ては期間限定「クッキー&クリームフェア」である。昨年も楽しませてもらったが、今回は「しっとり」と「ザクザク」の二段構えになっているらしい。いいね〜。さっそく、補給スタート!

ココス「クッキー&クリームフェア」を満喫してみた

ココスで開催中の「クッキー&クリームフェア」。

その名のとおり「クッキー&クリーム」にちなんだデザートが楽しめるフェアで、「クッキー&クリームパフェ」「クッキー&クリームクレープ」「クッキー&クリームフラッペ」「ミニ! クッキー&クリームパフェ」「クッキー&クリームアイス」と豊富なラインナップが揃う。

クッキー&クリーム……。そう、クッキー&クリーム……。嗚呼、なんと魅惑的な響きか。説明するまでもないが、濃厚なバニラやミルクのアイスクリームに、ほろ苦いココアクッキーを混ぜ込んだ世界的に人気のフレーバーである。

今回はまず、フェアの主役格にあたる「クッキー&クリームパフェ」をオーダーしてみることに。

注文して数分後……

デッッッカ……!! 相変わらずデカいな、ココスのパフェ。情報量も多い。クッキー&クリームアイス、バニラアイス、ホイップ、クリームサンドココアクッキー、ラズベリーマカロン……スイーツ界の始業式かな?

もちろん、ただデカいだけでなく……

可愛いッ!

よし、アイスが溶ける前に食べちゃおう。まずは上に乗っているクッキーをクッキー&クリームアイス、そしてホイップと一緒に……パクッ。

ああ……ウッマァァァ〜……。ゴリゴリ&しっとり系のクッキーがヒンヤリ&香ばしいクッキー&クリームアイスと合わさり、口の中でやさしくほどけていく。そこにビターなチョコのコクがじんわり広がり、幾重にも糊塗された立体感を奏でるクッキー&クリームが完成している。甘さ、苦み、温度感……すべてが完璧!

もちろん、バニラアイスとのハーモニーも最高。ミルキーな部分では共通点を持ちつつ、甘&苦のはっきりしたコントラストがとんでもない引力となってハートを鷲掴みにしてくる。

そして忘れちゃいけないのが、別添えのカシスソースね。これを途中でかけながら味変してみると……

味変どころか、一気にキャラ変! モノトーンのオフィスカジュアルしか見たことなかったけど、休日はショッキングピンクのカーディガンとか着るんだ、みたいな新しい発見というか。でも、似合ってる。というか、めちゃくちゃ合ってる。

甘酸っぱいカシスの風味が加わることで、これまでの甘さがキュッと引き締まり、クッキー&クリームの風味を感じながらも、ちょうどいいところで口の中が綺麗にリセット。またゼロから新しく味わえる感覚だ。見た目も香りも華やぐし、相性もいい。カシス、めちゃいい仕事するわ!

だが、このパフェの真骨頂はここからのようだ。中盤に差し掛かるとチョコたまボーロやココアビスケットチップが大量に出現。来た来た来た来たァ〜!! このザクザク食感! ボーロ&チップが、ここで一気に歯ごたえの革命を演出。さっきまでのしっとりパートから一転、口内が「モッシュダイブ大歓迎」の看板を掲げるライブハウス状態。バラードからパンクロックへ。メロディーやリズムがガラッと変わり、ますますスプーンが止まらん……!

テイクアウトで「クッキー&クリームフラッペ」も追加

「クッキー&クリームパフェ」を完食後、もう少しクッキー&クリームの余韻に浸りたかったので、「クッキー&クリームフラッペ」をテイクアウトすることに。春の風を感じながらスイーツを楽しむ。結局、こういう小さな幸せの積み重ねが人間を潤していくのよ。

さっそくひと口、ズズズッ……。

おおっ! 濃い! でも、軽い。クッキー&クリームのコクはしっかりあるのに、後味が妙にスッキリしている。わかった、コーヒーゼリーだ。スッキリ&爽やかなコーヒーゼリーが全体の甘さをフレッシュに中和し、パフェとはまた違った方向性を打ち出しているんだ。

つるん、とした食感で口の中をリフレッシュさせつつ、ほろ苦さで甘さを引き締める。しかも外で飲むと、なぜか2割増しで美味く感じるのは気のせいだろうか。

おかげさまで体力もいい感じに回復!……したのはいいけど、これからまた仕事が控えている。まあ、美味しい糖質補給もできたし、しばらくはまた走れるはず。これでいいのよ、大人は。むしろ、これがいいの。大丈夫。糖分は裏切らない。みなさんも、ぜひ!