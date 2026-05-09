三井住友カードは5月1日、「【最大50%還元】電車でも!タッチでVisa割キャンペーン」を開始した。

期間は5月1日～5月31日23時59分(早期終了の可能性がある)。対象カード限定で、スマホのVisaタッチ決済を利用すると、最大50%がキャッシュバックされる。

Visa割登録で30%キャッシュバック

Visaのホームページで「Visa割」登録のうえ、対象の事業者でVisaのタッチ決済を利用すると、キャンペーン期間中の合計利用金額(税込)の30%がキャッシュバックされる。上限は600円。対象カードは、Visaのタッチ決済が利用できる三井住友カード発行のクレジットカード・デビットカード・プリペイドカードの個人会員。

エントリーで20%キャッシュバック

三井住友カードのキャンペーンページにて対象カードでエントリーの上、対象の事業者でスマホのVisaのタッチ決済を利用すると、キャンペーン期間中の合計利用金額(税込)の20%がキャッシュバックされる。上限は500円。対象カードは、Visaのタッチ決済が利用できる三井住友カード発行のクレジットカード個人会員。ただし、Oliveフレキシブルペイはクレジットモードでの利用のみ対象となる。

対象の鉄道事業者

対象の鉄道事業者は以下の通り。

北海道エリアでは、札幌市営地下鉄、札幌市電。東北エリアでは仙台市地下鉄、福島交通(飯坂電車)。北陸エリアでは北陸鉄道。

関東エリアでは江ノ島電鉄、大山観光電鉄、小田急電鉄、小田急箱根、京王電鉄、京浜急行電鉄、相模鉄道、首都圏新都市鉄道(TX)、湘南モノレール、西武鉄道、高尾登山電鉄、東急電鉄、東京メトロ、都営地下鉄、ゆりかもめ、横浜高速鉄道(みなとみらい線)、横浜市営地下鉄。

東海エリアでは遠州鉄道、長良川鉄道、名古屋鉄道、伊豆箱根鉄道。関西エリアではOsaka Metro、大阪モノレール、北大阪急行電鉄、京都丹後鉄道、近畿日本鉄道、神戸市営地下鉄、神戸新交通、山陽電鉄、南海電気鉄道、能勢電鉄、阪急電鉄。

九州・沖縄エリアでは沖縄都市モノレール(ゆいレール)、鹿児島市交通局(市電)、熊本市交通局、熊本電気鉄道、JR九州、長崎電気軌道、西日本鉄道、福岡市地下鉄、南阿蘇鉄道が対象となる。

その他、注意事項・対象外条件などの詳細はキャンペーンページで確認できる。