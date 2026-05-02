SBI VCトレードとアプラス、およびビザ・ワールドワイド・ジャパンは5月1日、利用金額に応じて貯まるポイントが自動で暗号資産に交換されるクレジットカード「SBI VISAクリプトカード」・「SBI VISAクリプトカード ゴールド」の発行を開始した。

「SBI VISAクリプトカード」「SBI VISAクリプトカード ゴールド」

暗号資産が貯まるクレジットカードが誕生

同カードの利用で貯まったポイントは、選択した暗号資産に手数料無料で自動交換される。また、SBI証券が提供するクレカ積立サービスに同カードを利用することで、毎月の投資信託の積立額に応じて暗号資産が自動で貯まる。

貯めたい暗号資産は、申込時にビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、エックスアールピー(XRP)の3種類から選択できる。

カードはライフスタイルやニーズに合わせて選べる2種類。SBI VISAクリプトカードは暗号資産取引を気軽に始めたい人向け、SBI VISAクリプトカード ゴールドは暗号資産をより効率的に貯めたい人向けとなっている。

年会費は両カードとも初年度無料。SBI VISAクリプトカードは次年度以降1,650円で、年間10万円以上の利用で無料となる。SBI VISAクリプトカード ゴールドは次年度以降6,600円。ゴールド限定で、利用金額が合計200万円以上の場合、年会費相当額(6,600円)の選択した暗号資産をプレゼントする特典が用意されている。集計期間は毎年4月1日～翌年3月31日。

リリース記念キャンペーン

同カードの発行開始を記念し、入会および利用で暗号資産が貯まるキャンペーンを実施する。2026年5月1日～5月31日の期間に同カードを申し込むと、8月5日までのカードショッピング利用金額に応じてキャンペーンポイントが還元される。