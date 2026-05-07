ファミリーマートは5月15日、「コンビニエンスウェア」より、フラワーアーティスト ニコライ・バーグマン氏が手掛ける「ニコライ バーグマン フラワーズ & デザイン」とコラボレーションした「今治タオルハンカチ」(880円）を全国のファミリーマートおよびファミマオンラインで発売する。

ニコライ バーグマンとのコラボ第2弾

コンビニエンスウェアは、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ展開している同社のオリジナルアパレルブランドである。今回、ニコライ バーグマンとのコラボレーション第2弾として、初夏の爽やかさと落ち着きを感じさせるブルーやパープルを基調としたタオルハンカチが登場する。

同社の持つグリーンやブルーの鮮やかなイメージを起点に花材を選び、これから始まる季節を感じさせるデザインに仕上げたという。ローズやブルースター、デルフィニウムなど、ニコライ バーグマンのフラワーデザインでも親しまれる多彩な花材に加え、フレッシュなグリーンのグロリオサやクレマチス、さらにアクセントとしてニコライが好むパフィオを取り入れてフラワーデザインを制作。第1弾と同様に、花々が重なり合うことで生まれる奥行きや立体感、そして色彩の繊細な重なりによる豊かなグラデーションを、今治タオルの織りで表現した。落ち着いた色合いの「花柄」と「グラデーション」の2種類を展開する。

ファミマオンラインでの予約期間は5月15日10:00～6月1日23:59。受取期間は6月11日10:00～6月24日となる。

抽選で限定フラワーボックスをプレゼント

ニコライ バーグマン オンラインショップで利用できる200円オフクーポンコードを記載したカードを封入している。利用期間は2026年4月17日10:00～7月31日17:00(予定)。利用には同オンラインショップの会員登録が必要となる。

さらに、本クーポンを利用し、同オンラインショップにて商品を購入した人の中から抽選で50名に、タオルハンカチのデザインモチーフとなった「Nicolai Bergmann×Convenience Wear」限定デザインのフラワーボックスをプレゼントする。