ファミリーマートは5月12日、Afternoon Tea監修の「ファミマル 黒糖ロイヤルミルクティー」(192円)を全国のファミリーマートで発売する。また、5月19日には「ファミマル 白桃香るルイボスティー」(118円)を発売する。

Afternoon Tea監修のペットボトル飲料は、2021年5月の発売以来、本格的な味わいとスッキリとした飲み口が好評のシリーズで、累計販売本数は4.0億本を超えた。

今回、シリーズ初のボトル缶飲料として、より上質で香り高い"大人のご褒美ティー"を目指した、黒糖ロイヤルミルクティーを発売する。通常のロイヤルミルクティー比1.3倍のアッサム茶葉を使用した、濃厚で芳醇な紅茶の香りに、自然な甘みと深いコクの黒糖感、そしてリッチなミルク感が楽しめるフレーバーミルクティー。

「白桃香るルイボスティー」も再登場

また、ルイボスフレーバーティーにおいて、購入者を対象としたアンケートで再販希望No.1となったピーチ味が、装い新たに再登場する。白桃の甘く優しい香りとルイボスティーのすっきりとした味わいが楽しめる、Afternoon Tea監修のノンカフェイン無糖フレーバーティー。リサイクル原料(再生PET樹脂)100%のボトルを採用することで、限りある資源を大切にし、石油から新たに作られるプラスチック量を削減する。