リクスタは、2026年5月7日、「2026年『愛』がつく名前ランキングベスト30」を発表した。5月10日の「母の日」の贈り物の定番であるカーネーションの花言葉が「愛」であることにちなみ、月間400万アクセスの「無料 赤ちゃん名づけ(リクスタ)」Webおよびアプリからランキングを抽出している。調査期間は2025年5月1日から2026年4月30日で、総検索数41,282件のデータに基づき集計された。

「結愛」ちゃんが首位。テーマの「愛」一文字も高い人気を維持

ランキング第1位は「結愛」ちゃんであった。前回(2024年)ランキングの第3位から順位を上げ、今回首位に輝いている。第2位は「唯愛」ちゃんで、2025年の年間トレンドでも女の子の12位にランクインした人気の名前である。

第3位は「愛」ちゃんで、前回の第1位から順位を下げるも上位をキープした。同名の有名人には、シンガーソングライターの「大塚愛」さんや元卓球選手の「福原愛」選手などがいる。

「愛」の字が後ろに付く名前が優勢。莉愛・愛莉など組み合わせも多様

ベスト30以内に入った名前を見ると、「愛」の字が後ろに付く名前が16件、前に付く名前が13件という結果であった。第7位「莉愛」ちゃんと第9位「愛莉」ちゃんのように、同じ漢字の組み合わせで順番を入れ替えた名前も複数ランクインしている。

有名人では、第5位「愛菜」ちゃんに芦田愛菜さん、第15位「愛梨」ちゃんに平愛梨さん、第23位「愛実」ちゃんに高瀬愛実選手などが挙げられる。

新規ランクインは5件。時代を超えて受け継がれる親の願い

今回のランキングで新たにランクインした名前は5件(約17.0%)であった。第24位「美愛」ちゃんには、周囲から愛され、たくさんの人から愛される女の子になってほしいという願いが込められている。ひらがな表記の「あい」ちゃんも別ランキングで26位に入るなど人気が高い。親が子に込める「溢れるほどの愛を」という願いは、時代を超えて受け継がれるトレンドといえる。