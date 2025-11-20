リクスタは11月9日、「2025年赤ちゃん名づけ総合年間トレンドアクセスベスト100」を発表した。集計対象期間は2024年11月1日～10月31日。「無料 赤ちゃん名づけ」Web・アプリにおいて、検索数の多い名前順にランキングを抽出し、同社委員会の厳正な審査を経て作成された。

2025年赤ちゃん名づけ総合年間トレンドアクセスベスト100

第1位は「心桜」ちゃん

第1位は「心桜(こころ)」ちゃんとなった。今年6月発表の「2025年赤ちゃん名づけ上半期トレンドアクセスベスト100」でも第1位を獲得しており、その人気を維持し、年間でも見事1位に輝いた。第2位は「凛(りん)」ちゃん、第3位は「碧(あお)」くんがランクイン。この2つの名前は、昨年の年間総合ランキングから引き続きベスト30入りした数少ない名前となる。

大きなトレンドの変化も

昨年度からトップ30の顔ぶれがほぼ一新されている。「2024年赤ちゃん名づけ総合年間トレンドアクセスベスト100」と比較すると、ベスト30位内の名前のうち、実に28件(約93%)が新規という、大きなトレンドの変化がみられた。一方で今年の上半期トレンドランキングと比較すると新規ランクインは4件(約13%)と変化は少なく、上半期から人気を維持している名前が多い事が分かる。上半期には入っていなかった名前には第26位「結月(ゆづき)」ちゃん等がある。「みんなの名づけ」には、「人と人を結び、お月さまのように、明るく照らしてくれるような優しい子に」等の声が寄せられている。同名の有名人には声優の「渡瀬 結月(わたせ ゆづき)」さん等がいる。

人気の漢字の傾向は？

今回のベスト30以内にランクインした名前に最も使用された漢字は、「陽」で4件、「心」「翠」「翔」「葵」「湊」「楓」「凪」「結」の8つの漢字が2件ずつで続く。また文字数では、昨年は「漢字1文字」の名前は9件だった。今回は「1文字」と「2文字」の名前が丁度半分の15件ずつのランクインとなっている。上半期の17件よりは少ないものの、「漢字1文字」人気が年間を通しても継続していることがわかった。