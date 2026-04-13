いすゞ自動車とティアフォーは、エヌビディア(NVIDIA)と共同で自動運転レベル4のバスの社会実装に取り組む。高い安全性と性能の実現に不可欠な冗長性を確保するため、「NVIDIA DRIVE AGX Thor」のシステム・オン・チップを搭載する。
いすゞの「エルガ」を使用
車両はいすゞの「エルガ」と「エルガEV」を使用。レベル4対応車両の開発向けリファレンスプラットフォームである「NVIDIA DRIVE Hyperion」に基づき、高い安全性と性能の実現に不可欠な冗長性を確保するため、「NVIDIA DRIVE AGX Thor」のシステム・オン・チップ(System-on-Chip:SoC)を搭載する。
「NVIDIA DRIVE Hyperion」は複数のセンサーを組み合わせて標準化したセンサーの一式、高性能なAIコンピューティング、堅牢なソフトウェアスタックを統合した、自動運転車両の開発と実装を加速する包括的な自動運転プラットフォームのこと。「NVIDIA DRIVE AGX Thor」のシステム・オン・チップは自動車用安全度水準で最高レベルのASIL-Dへの準拠と冗長性を備え、最大2,000TFLOPSの性能を発揮する。
安全で拡張性の高い自動運転サービスの社会実装を促進
この取り組みを通じて、自動運転用オープンソースソフトウェア「Autoware」を活用したティアフォーのソフトウェアスタック、いすゞの高度なバス設計技術、エヌビディアのAIコンピューティングを統合し、公共交通に最適化された自動運転レベル4バスの実現を目指す。
米国サンノゼで3月16日から19日まで開催された「NVIDIA GTC 2026」では、エヌビディアの製品とソリューションを用いた自動運転に関する取り組みが取り上げられた。いすゞとティアフォーはエヌビディアと協力し、安全で拡張性の高い自動運転サービスの社会実装を促進していく。