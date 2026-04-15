全日本空輸(ANA)といすゞ自動車は、2050年のCO2排出量実質ゼロという共通目標に向け、航空機地上支援機材(GSE)の検証を行うパートナーシップを締結した。

中央右：全日本空輸 取締役執行役員 吉田秀和氏、中央左：いすゞ自動車 常務執行役員 能登秀一氏

課題だったトラックベース車両のGSEの活用検証を推進

両社は今回、EVトラック活用検証等のパートナーシップを締結し、電気自動車「エルフEV」のカーゴトラック(手荷物運搬車)を2月18日に導入した。

今回の取り組みでは、空港におけるEVトラック活用の可能性検証やその他のソリューションの検討などを実施。2050年までのCO2排出量実質ゼロという目標の一助として活用していく。

航空会社の脱炭素化には、空港における取り組みが不可欠。ANAグループは2050年までに、国内の空港におけるエンジントラック約1,000台のCO2排出量実質ゼロを目指している。

これまでも、PHEV(プラグインハイブリッド車)仕様の航空機牽引車やEV仕様のトーイングトラクター、ベルトローダー等の低公害車の導入、GSE向け次世代バイオ燃料の実証等を進めてきたが、トラックベース車両のGSEの実証は課題だった。

そこで、商用車の電動化で豊富な知見を持ち、動力源のマルチパスウェイによるカーボンニュートラル戦略を掲げるいすゞと、このほどパートナーシップを締結した。商用車のリーディングカンパニーとしての技術力と、ANAグループが培ってきた空港運用のノウハウを掛け合わせ、トラックベース車両のGSEの活用検証を進めていく。

同パートナーシップのひとつとして2月18日、一般財団法人環境優良車普及機構および東京都の補助金活用を予定しているいすゞのEVトラック「エルフEV」のカーゴトラックを導入した。24時間稼働が求められる羽田空港と寒冷・降雪地域である新千歳空港の2拠点に配備し、多様な環境下におけるEVトラックの運用実用性や最適なソリューションを検証していく。

ANAといすゞは今後も、それぞれの強みをいかしたシナジー効果を発揮し、2050年までにCO2排出量実質ゼロという目標に向けた取り組みを進めていく。

パートナーシップの内容

1.空港におけるEV車両等の実証運用及びサポート

2.稼働データ解析による、バッテリーや車両の仕様に関する課題の改善提案

3.CO2排出量実質ゼロに向けた複数のソリューション検証



エルフEV カーゴトラック(手荷物運搬車)稼働の様子