いすゞ自動車とトヨタ自動車はこのほど、次世代燃料電池(FC)小型トラックの量産化に向けた共同開発の推進で合意した。車両はいすゞのBEV(電気自動車)小型トラック「エルフEV」をベースとし、トヨタ製の新型燃料電池システムを組み合わせ、FCシステムの適合について両社で共同開発を行う。

今回の取り組みを通じて特に貢献可能なSDGsの目標

2027年度の生産開始を目指し、動力源におけるマルチパスウェイ(全方位)の考え方のもと、商用車特有の高稼働運用に対応する技術の高度化を図るとともに、水素社会の実現と物流分野のカーボンニュートラル化を加速していく。

各地域の行政や事業者と連携し、水素モビリティの社会実装を加速

小型トラックは、市民の生活を支えるスーパーマーケットやコンビニエンスストア向けの物流などで使用されることが多く、冷蔵・冷凍機能を備えた車両で1日複数回の配送を行うなど、長時間使用・長距離走行を伴うケースも少なくない。こうした運用では、運行効率を維持する観点から短時間でのエネルギー補給が求められる。

このような高稼働な使用条件に対し、水素を燃料とするFCEV(燃料電池自動車)は有効な選択肢となる。BEVにおける課題のひとつであるエネルギー補給時間の長さに対して、FCEVは充填時間を大幅に短縮できる特長を有し、1充填あたりの航続距離が長いことから、高稼働な運用にも適している。加えて、BEV同様に振動・騒音が少なく、走行中にCO2を排出しないため、環境負荷の低減にも貢献する。

いすゞが商品開発基盤「I-MACS」(Isuzu Modular Architecture and Component Standard)を用いて設計した2023年発売のエルフEVをベースとし、トヨタが開発した第3世代FCシステムを組み合わせることで、商用車に求められる耐久性の向上を図る。

FCEVの普及に向けては車両価格の高さも課題のひとつとされており、いすゞは車両構造の最適化や製造プロセスの見直し、トヨタは燃料電池に使われるセルの設計や製造プロセスの革新を進め、コスト削減に向けて取り組んでいく。

あわせて、両社が次世代FC路線バスの共同開発で獲得した技術・知見、ならびにCommercial Japan Partnership Technologiesで取り組んできたFC小型トラックの社会実装プロジェクトの成果を活用し、燃料電池の耐久性向上に向けた制御技術の高度化およびシステム改良を進め、商用車に求められる耐久性・信頼性・実用性を高い次元で実現することを目指す。

国や自治体において水素利活用に向けた取り組みが進む中、両社は各地域の行政や事業者と連携し、水素モビリティの社会実装を加速している。

いすゞは、日本の強みであるFC技術を商用車分野で実用化することで、物流分野における水素活用の選択肢を広げ、水素社会実現に向けた取り組みを着実に推進していく。

トヨタは水素を重要なエネルギーと位置づけ、「つくる／はこぶ／ためる／つかう」の各領域において、多くの仲間とともにさまざまな取り組みを進めており、水素社会の実現に向けて引き続き貢献していく。