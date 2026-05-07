映画『おばあちゃんの秘密』のメインビジュアルが公開された。

映画『おばあちゃんの秘密』のメインビジュアル

映画『おばあちゃんの秘密』のメインビジュアル

島⽥愛梨珠、⽵下景⼦それぞれの横顔を切り取ったメインビジュアル

メインビジュアルは、懐かしさを感じる⽣成り⾊を基調に島⽥愛梨珠、⽵下景⼦それぞれの横顔が切り取られたもの。劇中でも描かれる、新潟県胎内市の桜並⽊を意識した桜⾊のニュアンスも⽬を引く。

映画『おばあちゃんの秘密』は、6⽉20⽇より新潟シネ・ウインドにて先⾏公開され、7⽉4⽇より新宿K ʻs cinemaほか全国で公開が予定されている。

⽵下景⼦と江藤潤は50年ぶりの共演

亡くなった祖⺟・時⼦の遺⾔で、東京から遺品整理のため新潟県胎内市にやってきた孫娘の莉莉。夫亡き後、⻑く⼀⼈暮らしだった時⼦の家の中で、夫以外の男性との書簡の束を⾒つけてしまう。莉莉が町の⼈たちの交流を通し、「おばあちゃん」ではない、ひとりの⼥性として時⼦の姿を⾒つけ出し徐々に成⻑を遂げる様を、千本桜や⽔⾳響く本町通りなど胎内市の美しい⾵景を織り交ぜつつ描き出す。

祖⺟・時⼦を演じるのは⽵下景⼦。誰にも知られることなく密かな想いを抱えて⽣きてきた⼥性の⼼の揺らぎと、歳を重ねることの美しさを等⾝⼤の姿で鮮やかに体現した。

その孫・莉莉に扮するのは島⽥愛梨珠。祖⺟の秘密に⼾惑いながらも前を向こうとする孫娘を瑞々しく演じた。時⼦が⻑年密かに想いを寄せ続けてきた男性・宝井を、⽵下と『祭りの準備』以来実に50年ぶりの共演となる江藤潤が演じるほか、⻑⾕川玲奈、篠原雅史、⼤島葉⼦、利重剛ら多彩な実⼒派俳優が脇を固める。

(C)「おばあちゃんの秘密」製作委員会2026

【編集部MEMO】
亡くなった祖⺟・時⼦の遺⾔で、東京から新潟県胎内市にやってきた莉莉。夫亡き後、⻑く⼀⼈暮らしだった時⼦の家の中で⾒つけたのは、祖⺟が夫以外の男性と交わした131通の⼿紙だった。両親の不仲で傷ついていた莉莉は、⼤好きだった祖⺟の秘密に⼾惑いながらも、その⾜跡と思い出を辿り始める。やがて胎内市の街の記憶、そして祖⺟の本当の秘密が、莉莉の⼼をゆっくり溶かしていく。

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