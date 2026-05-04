見ず知らずの男性と勝手に結婚した、触れるもの全てを壊してしまう破天荒な女性――。強烈な役柄に向き合った呉城久美は、「愛される人であってほしい」という利重剛監督の言葉を手がかりに、その内面にある寂しさなどを表現しようと思っていたという。

呉城久美

繁子役を演じる上で表現しようと思っていたこと

映画『ラプソディ・ラプソディ』(5月1日よりテアトル新宿、シネスイッチ銀座ほかにて全国順次公開)の公開記念舞台挨拶が2日、都内で行われ、高橋一生、呉城久美、芹澤興人、利重剛監督が登壇した。

進行を務めた伊藤さとりから「感情をいっぱいに表現する役でしたが、利重監督からどんなお話がありましたか?」と聞かれ、呉城は「繁子は人に攻撃的な部分が出てるキャラクターだと思うんですけど、利重さんからは『愛される人であってほしい』と言われたので、繁子が抱えてる寂しさとか、自分が台本を読んだ時に、この人に頑張って幸せになってほしいなと思った部分も表現できるように頑張りました」と明かした。

また、高橋と共演した感想を聞かれると、「いやー、すごいです」としみじみと語り、「たとえば、(本編に)映ってはいなかったんですけど、繁子の髪についてる葉っぱをはらってくれたり、そういう細かい仕草に宿る幹夫の解像度が高すぎるといいますか。レイヤーが重なって、幹夫にしか見えない。本当にこういう役者さんになりたいなと思いました」と絶賛。

さらに、伊藤が「2人の感情がぶつかり合うシーンは結構な長回しじゃないですか。あれは利重監督、よくぞやったと思います」と話すシーンを体験して、呉城は「かけがえのない時間です。高橋さんと利重さんとカメラマンの池田さんの4人だけで密に作ってみようという時間を取ってくださった。とても不安だったんですけど、覚悟が決まったので、本当にありがたかったです」と振り返った。

映画『ラプソディ・ラプソディ』あらすじ

“絶対に怒らない男”・夏野幹夫。ある日、住民票に身に覚えのない「続柄:妻」の文字を見つけ、繁子という名の女性が自分と勝手に籍を入れていたことを知る。でも一体なぜ? 何のために? 正体不明の妻探しに奔走する幹夫が小さな花屋でようやく見つけた繁子は、触れるもの全てを壊してしまう破天荒すぎる女性だった。

予測不能な繁子に振り回されながらも、懸命に向き合おうとする幹夫。しかし、繁子は何をされても怒らない幹夫にモヤモヤが募っていき……。どうしても怒れない幹夫の心を縛っていたある約束とは。そして、見ず知らずの人と勝手に結婚した繁子の謎めいた過去とは。予想外の出会いからはじまったおかしな関係の行方は――。