中村あゆみ「早く売れるのはおすすめしない」の真意は!? デビューわずか8ヵ月で大ヒット『翼の折れたエンジェル』から40年、当時を回顧

フリーアナウンサーの唐橋ユミがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「NOEVIR Color of Life」（毎週土曜9:00～9:30）。“生きること、輝くこと、そして人生を楽しむこと”をテーマにした、トークと音楽が満載のプログラムです。各界を代表して活躍する女性ゲストが、自らの言葉でメッセージを伝えます。

4月のマンスリーゲストは、シンガーソングライターの中村あゆみさん。この日の放送は、名曲「翼の折れたエンジェル」の誕生秘話などについて語ってくれました。

1966年に大阪府で生まれ、福岡県で育った中村さん。1984年にシングル「Midnight Kids」でデビュー。翌1985年には、3枚目のシングル「翼の折れたエンジェル」がCMソングに起用され、大ヒットを記録。ハスキーボイスと力強いロックサウンドで全国的な人気を得ました。その後も「ONE HEART」「BROTHER」「風になれ」などを発表し、シングル35枚、ベスト盤4枚を含む計30枚のアルバムをリリース。出産を機に一時活動を休止しましたが、2004年に活動再開。以降はライブを中心に精力的に活動を続け、2021年からは女性アーティストによるフェスティバル「ママホリ」を主催しています。

◆歌唱での心掛けは「変わらないこと」

中村：18歳の1984年9月5日に「Midnight Kids」でデビューしたのですが、セカンドが出ても全然売れなくて。母親に「貯金がなくなっちゃうから、帰りたい」と言ったら「大勢の人の前であゆみが歌っているのをママは見ているから、絶対に大丈夫。もうちょっと我慢しなさい」と言われたんです。

唐橋：そうやって言い切ってくれるのは心強いですね。

中村：そうなんです。そして、次のサードシングルの「翼の折れたエンジェル」がヒットしました。

唐橋：デビューからどれぐらいのタイミングですか？

中村：8ヵ月です。早い形で売れるのはあまりおすすめじゃありません（笑）。この世界を目指している方にお伝えしたいのは、ゆっくり頑張って、いろんなものを獲得していって、コツコツやっていったほうがいいと思います。

唐橋：これだけ夢のあるお話は、刺激的ですよね。

中村：そもそも、デビュー自体も何でもよかったんです。私のことを馬鹿にした人たち、いつも認めてくれなかった親たち、私のことをいじめた友達。そういう人たちを一斉に見返せるものは何かと考えたら、これ（歌）が一番近かったんです。怖いもの知らずでしたね。

唐橋：昭和、平成、令和と世代を超えて聞き継がれていて、YouTubeでの再生回数は1,900万回を超えております。年齢とともに、歌っている気持ちは変化しているのでしょうか？

中村：逆に、変化させないようにキープしています。歌うときは、必要以上に感情を込めないほうが、鮮度を保てると思っています。年齢を重ねると、つい歌を「歌い上げたく」なりがちですが、できるだけ自然な感覚のまま歌いたいんです。そのためにも、鮮度をきちんと保つことを日々意識しています。聴いていた頃の記憶がよみがえったり、「よく頑張ってきたよね」と今の自分が思えたりする。そんな景色を感じられるように歌っていますね。

＊

中村あゆみさんがオーガナイザーをつとめる音楽フェスティバル「ママホリ」が、愛と情熱あふれる女性アーティストが集結する大人女子フェスへと進化！ 今回は「Super Lady Festival 2026」として5月10日（日）にNHKホールで開催されます。出演アーティストに大黒摩季さん、一青窈さん、小柳ゆきさん、相川七瀬さん、hitomiさん、土屋アンナさんと、日本の音楽シーンを長年牽引してきた実力派アーティストが名を連ねています。詳細は公式サイトまで。

＜番組概要＞

番組名：NOEVIR Color of Life

放送日時：毎週土曜 9:00～9:30

パーソナリティ：唐橋ユミ

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/color/