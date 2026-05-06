5月23日より、一番くじに「おジャ魔女どれみ」が登場。大人になった平成女児もときめくラインアップに、SNSで話題となっています。

⊹︵︵︵ ⊹ 𝄞 ⊹ ︵︵︵ ⊹

全ラインナップ公開🎵

#一番くじ #おジャ魔女どれみ

～WELCOME MAHO堂～

⊹₊ ︶︶︶︶︶︶︶︶︶ ₊˚⊹

🔗https://1kuji.com/products/doremi3

.

あこがれのタップやポロンモチーフの商品や

妖精たちのぬいぐるみがラインナップ🪄

ラストワン賞にはMAHO堂陶磁器小物入れが登場💖

(@ichibanKUJIより引用)

一番くじ おジャ魔女どれみ～WELCOME MAHO堂～

今回の一番くじは、懐かしの「おジャ魔女どれみ」から、タップやポロンモチーフ、妖精たちのぬいぐるみなど全7等級+ラストワン賞がラインアップ。SNSでは、「うわ、可愛いじゃん! おジャ魔女どれみ懐かしい~」「クルールポロンのボールペン欲しすぎる!!! 毎日持ち歩きたい笑」「ラストワン賞すごいwwww」「ハズレなしすぎてやばいやばい…100回まわしたい」「女児心くすぐられるwww」と話題になっています。

1回750円で、5月23日より、ローソン、ミニストップ、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどに登場。ラインアップはこちらです!

【A賞】ペペルトポロンライト

「ペペルトポロン」がライトになって登場。台座付きでそのままお部屋に飾りやすいデザインです。サイズは約20cm。

一番くじ おジャ魔女どれみ～WELCOME MAHO堂～「ペペルトポロンライト」

【B賞】クルールポロンボールペン

「クルールポロン」型のボールペン。魔法玉が入っている持ち手の下の部分がキャップになっていて、取り外してペンとして使うことも可能。サイズは約18㎝。

一番くじ おジャ魔女どれみ～WELCOME MAHO堂～「クルールポロンボールペン」

【C賞】見習いタップポーチ パステルカラーver.&エコバッグ

「見習いタップ」をパステルカラーにアレンジしたポーチ(約10㎝)と、エコバッグ(約24cm)がセットになったアイテム。

一番くじ おジャ魔女どれみ～WELCOME MAHO堂～「見習いタップポーチ パステルカラーver.&エコバッグ」

【D賞】妖精ぬいぐるみマスコット

ドド、レレ、ミミ、ロロが、マスコットサイズのぬいぐるみに。サイズは約10cmで、4種から選ぶことができます。

一番くじ おジャ魔女どれみ～WELCOME MAHO堂～「妖精ぬいぐるみマスコット」

【E賞】ハンドタオル

【F賞】お役立ちラバーコレクション

【G賞】ステーショナリーセット

【ラストワン賞】MAHO堂陶磁器小物入れ

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、どれみたちが魔女見習いとして過ごしてきたMAHO堂が陶磁器の小物入れになって登場。屋根が蓋になっています。

一番くじ おジャ魔女どれみ～WELCOME MAHO堂～「MAHO堂陶磁器小物入れ」

なお、ダブルチャンスキャンペーンでは、A賞の「ペペルトポロンライト」が用意されています。キャンペーン期間は8月末日まで、当選数は30個。

(C)東映アニメーション