5月23日より、一番くじに「おジャ魔女どれみ」が登場。大人になった平成女児もときめくラインアップに、SNSで話題となっています。
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全ラインナップ公開🎵
#一番くじ #おジャ魔女どれみ
～WELCOME MAHO堂～
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あこがれのタップやポロンモチーフの商品や
妖精たちのぬいぐるみがラインナップ🪄
ラストワン賞にはMAHO堂陶磁器小物入れが登場💖
(@ichibanKUJIより引用)
今回の一番くじは、懐かしの「おジャ魔女どれみ」から、タップやポロンモチーフ、妖精たちのぬいぐるみなど全7等級+ラストワン賞がラインアップ。SNSでは、「うわ、可愛いじゃん! おジャ魔女どれみ懐かしい~」「クルールポロンのボールペン欲しすぎる!!! 毎日持ち歩きたい笑」「ラストワン賞すごいwwww」「ハズレなしすぎてやばいやばい…100回まわしたい」「女児心くすぐられるwww」と話題になっています。
1回750円で、5月23日より、ローソン、ミニストップ、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどに登場。ラインアップはこちらです!
【A賞】ペペルトポロンライト
「ペペルトポロン」がライトになって登場。台座付きでそのままお部屋に飾りやすいデザインです。サイズは約20cm。
【B賞】クルールポロンボールペン
「クルールポロン」型のボールペン。魔法玉が入っている持ち手の下の部分がキャップになっていて、取り外してペンとして使うことも可能。サイズは約18㎝。
【C賞】見習いタップポーチ パステルカラーver.&エコバッグ
「見習いタップ」をパステルカラーにアレンジしたポーチ(約10㎝)と、エコバッグ(約24cm)がセットになったアイテム。
【D賞】妖精ぬいぐるみマスコット
ドド、レレ、ミミ、ロロが、マスコットサイズのぬいぐるみに。サイズは約10cmで、4種から選ぶことができます。
【E賞】ハンドタオル
【F賞】お役立ちラバーコレクション
【G賞】ステーショナリーセット
【ラストワン賞】MAHO堂陶磁器小物入れ
最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、どれみたちが魔女見習いとして過ごしてきたMAHO堂が陶磁器の小物入れになって登場。屋根が蓋になっています。
なお、ダブルチャンスキャンペーンでは、A賞の「ペペルトポロンライト」が用意されています。キャンペーン期間は8月末日まで、当選数は30個。
(C)東映アニメーション
⊹︵︵︵ ⊹ 𝄞 ⊹ ︵︵︵ ⊹— 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) April 23, 2026
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あこがれのタップやポロンモチーフの商品や
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ラストワン賞にはMAHO堂陶磁器小物入れが登場💖 pic.twitter.com/TnvaF7SsAU