THE RAMPAGE吉野北人 地元・宮崎愛さく裂！「もう本当にすごい。『こんな美味しいものがあったんだ！』」と感動した宮崎グルメとは？

THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのボーカルで、俳優、ソロアーティスト「HOKUTO」としても活躍中の吉野北人（よしの・ほくと）が、TOKYO FMのラジオ番組「吉野北人 サステナ*デイズ supported byクレシア」（毎週土曜8:00～8:25）の新パーソナリティに就任。4月4日（土）の初回放送では、はじめましての“自己紹介”として自身のルーツや家族とのエピソード、グループ加入までの経緯などについて語りました。

◆事務所の先輩・岩田剛典からバトンタッチ！

「子どものあした、大人のきょう」をテーマに、未来に向けたSDGsアクションやエンターテインメントを紹介する本番組。これまでパーソナリティをつとめた三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの岩田剛典（いわた・たかのり）からバトンを引き継ぎ、この日から吉野北人の新体制がスタートしました。

冒頭、吉野は「新パーソナリティでちょっと緊張していますが、明るく元気に最高の朝をお届けしたい」と意気込みを語り、「HOKUTO」名義のソロデビュー曲「オパッキャマラド！」で番組を彩りました。

◆夜もライトがいらない!? 故郷・宮崎県小林市への愛

番組前半、吉野はあらためて自己紹介をおこない、自身のルーツである宮崎県小林市について語りました。

「とにかく星がきれい。夜でも街灯がいらないくらい、星の明かりが街を照らしているんです」と故郷の魅力を語る一方、「メンバーに言っても信じてもらえない（笑）」と苦笑い。「いつか16人で小林の星空を眺めるのが僕の夢です」と、グループ愛を感じさせる一面も見せました。

また、宮崎グルメについても言及。全国的にも有名なご当地グルメ・チキン南蛮や地鶏、日本一にも輝いた「宮崎牛」などを紹介。

特に、高級マンゴー「太陽のタマゴ」については「もう本当にすごい。非常に甘くて美味しいです。地元の人でもなかなか食べられないぐらい、いいお値段がするのですが、上京して自分で買えるようになり、ようやく食べて『こんな美味しいものが小林にあったんだ！』と感動しました。ぜひ皆さんにも食べていただきたいです」と、地元の魅力をアピールしました。

◆意外な“ガングロ”時代と歌手を目指したきっかけ

現在は色白な印象が強い吉野ですが、幼少期は「海によく行っていたので、すごく肌が黒かった。“ガングロ”でした」と意外な過去を告白。小・中・高校時代はバスケットボールに打ち込み、中学時代には県大会でベスト5に選ばれるほどの腕前だったといいます。

そんな吉野が歌手を志したのは、高校時代にEXILEに出会ったことがきっかけでした。「こんな人たちになりたい」という憧れから、オーディションへの挑戦を決意。当時、親には内緒で応募したものの、一次審査の会場が大阪だったため、直前で両親に相談した際のエピソードを明かしました。

「お金も行く手段もなくて相談したら、両親が『家族みんなで行くか』と言ってくれて。車で半日以上かけて大阪まで連れて行ってくれました。親がいなかったらオーディションも受けられていなかった」と、家族の支えに深く感謝していました。

◆ルーツは尾崎豊!?「いつかカバーを」

番組では、吉野の音楽的ルーツとなった楽曲として、尾崎豊さんの「I LOVE YOU」をオンエア。文化祭で初めて人前で歌った曲であり、数々のオーディションでも歌い続けてきた特別な1曲だといいます。

2025年5月に「HOKUTO」名義でソロデビューを果たした吉野は、「これからもソロとして活動していく中で、いつかカバーできるように頑張りたい」と、将来の展望を語りました。

◆ソロ初アルバム発売とグループとしての飛躍

現在、俳優としても映画『遺書、公開。』で主演をつとめるなど活躍の幅を広げている吉野。ソロアーティストとしては、6月3日に全12曲を収録した1stアルバム『JUKE BOX』のリリースを控えています。

「皆さんの生活シーンに合わせて聴いていただければ。これからの目標としては、曲を増やしてツアーができるように頑張りたい」と意欲を見せました。

最後に、現在、全国アリーナツアー「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “ (R)MPG”」を開催中のTHE RAMPAGEについて「自分たちにしかできないエンターテインメントをお届けしているので、ぜひ遊びに来てください」と呼びかけ、自身のグループへの誇りをのぞかせて初回放送を締めくくりました。

＜番組概要＞

番組名：吉野北人 サステナ*デイズ supported by クレシア

放送日時：毎週土曜 8:00～8:25

パーソナリティ：吉野北人

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/sustainadays/