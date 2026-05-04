TBS系ドキュメンタリー番組『世界遺産』(毎週日曜18:00～)では、「北斎・広重 芸術家を魅了した富士山」を3日に放送。SNSでは、「美しい自然風景としてだけでなく、文化と根付いているのが素晴らしい」「日本一の山は高さだけじゃない」といった声が上がった。

三保松原から望む富士山

信仰の対象、そして芸術の源泉として世界遺産に登録された富士山。番組では芸術の源泉としての側面をクローズアップしつつ、富士山の絶景が紹介された。

富士山にまつわる景色、物語を題材にした名作は無数にあり、和歌、能、浮世絵などジャンルをまたぎ、時代を越え、語り継がれてきた。さらにそれらの作品は海外へも大きな影響を与えており、ヨーロッパでジャポニスムを巻き起こした。

X(Twitter)では、「富士山が取り上げられると聞いて、録画。自分にとって、富士山は特別な存在」「葛飾北斎や、歌川広重、ゴッホまでも魅了した芸術の源泉としての富士山。やっぱりきれいだね」「逆さ富士や赤富士、ダブルダイヤモンド富士まで映像に収められていたのはさすが、『世界遺産』スタッフだと思った!」と、大きな反響が。

そのほか、「いろいろな富士山を見る名所があるけれど、自分にとっては、ここからの風景」などと写真付きの投稿や、「富士山には色々な風景があるけど、8月のペルセウス座流星群の夜間登山の風景は素晴らしい」とそれぞれの富士山への思い入れを語る投稿も目立っていた。

同時に、オーバーツーリズムによって「でも、今はゴミだらけなんだよね」「自然遺産としては、ゴミが多すぎる」「この美しい山を守るためには、やっぱりマナーも大切」と問題定義するコメントも散見された。

この放送は、TVerで見逃し配信されている。