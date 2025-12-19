『ラストマン』ワールドプレミアが18日、都内で行われ、福山雅治、大泉洋、永瀬廉、今田美桜、木村多江、吉田羊、松本若菜、吉田鋼太郎、向井康二、月島琉衣、寛一郎、平野俊一監督が登壇した。

吉田鋼太郎

大泉洋が休日に緑山まで行った理由

大泉:(吉田鋼太郎さんの演じた)総理大臣が相当クセのある役なんですよ。「こんなクセのある総理大臣いますかね?」と台本を作ってる段階で言ったんですけど、「そうなんですけど、吉田鋼太郎さんがやってくれるということで……」と言われると、「ありか〜」となった(笑)。相当な役を実現させる吉田鋼太郎さんのお芝居もぜひ注目してもらいたいですね。

――とのことですが、吉田さんいかがですか?

吉田:台本を見たとき、大泉さんとは同じシーンがなかったんですよ。それが残念の極みで。そしたら、撮影がお休みであるにもかかわらず……映画とテレビを両方撮影なさって、ほかの仕事もお忙しい方じゃないですか。わざわざ、差し入れを持ってきてくださったという。

大泉:緑山まで行きましたよ。

吉田:頭が下がる。びっくりましたよ。

大泉:ただただ、松本若菜に会いたかっただけなんです……。

一同爆笑

大泉:若菜ちゃんとも同じシーンがなかったもんだから(笑)。

松本:大泉さんがいらっしゃったら、福山さんがパァと笑顔になってうれしそうなんですよ(笑)。

大泉:ずっと離れてましたからね。福山さんもずっと捕まってるんですよ。

福山:いやあ、あのシーンも若菜さんすごかったですよ。ずっとしゃべってないといけないし、きっかけから全部やらないといけないじゃないですか。すごかったですよ。(ネタバレになるので)何とは言えないのがもどかしいですが。

日曜劇場『ラストマンー全盲の捜査官ー』

2023年4月期に放送された日曜劇場『ラストマンー全盲の捜査官ー』(TBS系)。福山雅治演じる、事件を必ず終わらせる最後の切り札＝“ラストマン”と呼ばれ、数々の事件を解決してきた全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉洋演じる犯人逮捕のためには手段を選ばない孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していく、新時代の痛快バディドラマである。

『映画ラストマン-FIRST LOVE-』が12月24日に公開、完全新作スペシャルドラマ『ラストマン－全盲の捜査官－FAKE／TRUTH』(TBS系)が12月28日(21:00〜)に放送される。