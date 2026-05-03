三井不動産と一般社団法人RISE-Aは8月、新千歳空港内・国内線旅客ターミナルビル3階に半導体産業の共創拠点「RISE GATE NEW CHITOSE AIRPORT」を開設する。

「RISE GATE NEW CHITOSE AIRPORT」エントランス(イメージ)

「RISE GATE」は、三井不動産が展開する共創拠点ブランドで、これまで東京・日本橋で展開してきたが、東京圏外では初の展開となる。半導体関連産業の進出が進む北海道・千歳エリアにおいて、空港という交通の交通結節点に"北海道進出の玄関口"となるワークプレイスを整備し、産業集積を支援する。

施設内では、進出初期の拠点として登記可能なサービスオフィスを提供するほか、三井不動産のシェアオフィス「ワークスタイリング」とCCCの時間制カフェ・ラウンジ「SHARE LOUNGE」が連携した共同モデルを採用。ラウンジ内にはイベントスペースを設け、半導体関連企業や地域プレイヤーのネットワーキング機会を創出する。作業や会議、カフェのような自由な交流など多様なシーンに対応する。

RISE-Aはここで会員向けのイベントやネットワーキングを行い、サプライヤーとユーザーが立場を超えて交わるエコシステムの形成を目指す。空港直結の利便性を活かし、企業のスムーズな地域定着とイノベーション創出を加速させる。