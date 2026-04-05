一般社団法人LINK-J(以下、LINK-J)と三井不動産は、2026年3月にLINK-Jが設立10周年を迎えたことを発表した。

LINK-Jは2016年、東京・日本橋を拠点にライフサイエンス領域のオープンイノベーション促進を目的として設立された。現在は、東京都のスタートアップ支援事業のプロモーターに採択されるなど、日本のライフサイエンス・エコシステムの構築と、イノベーション創出を推進している。

設立10周年の節目にあたり、正式名称を「一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン」から「一般社団法人LINK-J」へと変更し、次の10年に向けた新ビジョン・ミッションを策定した。

4月1日付の新体制では、理事長に岡野栄之氏(慶應義塾大学教授)、副理事長に石井優氏(大阪大学大学院研究科長)と山下和則氏(三井不動産常務執行役員)が就任した。

新ビジョンは、「日本から、ライフサイエンス・イノベーションの次のうねりを」。ミッションは、「社会実装のカタリストとして、ライフサイエンスの未来をつくりだす」。

ビジョンを実現していくために、ミッションに掲げる「コミュニティの形成」「トレンド発信の強化」「イノベーション支援」を活動の軸に、専門性の高いコミュニティの創出や多様なプレイヤーの連携促進を通じ、共創の連鎖を広げていく。

設立10周年を記念し、公式ウェブサイト内に特設ページを開設した。これまでの取り組みや関係者の声を順次掲載する。