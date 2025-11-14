BioLabs Global, Inc.は11月11日、三井不動産、ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパンの支援のもと、東京・新木場の三井リンクラボ新木場2に「BioLabs Tokyo」を開設することを発表した。開設は2026年の春以降を予定。

BioLabs コミュニケーションラウンジ イメージ(写真は米国拠点)

BioLabsは、ライフサイエンス分野に特化した世界有数のスタートアップ・インキュベーション企業。米国マサチューセッツ州に本社を置き、米国・欧州において16の直営拠点を展開している。

今回、開設を発表した同施設は、BioLabsのアジア初となる直営のコワーキングラボ。世界有数のライフサイエンス・インキュベーション企業BioLabsによるアジア初の直営拠点となる。

BioLabsの運営するコワーキングラボの例

施設は、コワーキング型のウェットラボスペースと、オフィススペース、ラウンジスペースで構成。ベンチ1席から利用可能で、施設利用者は、ミーティングルームやコミュニケーションラウンジなどの共有施設を利用できる。

海外市場を見据えた専門家による事業開発・研究開発に関するメンタリング、インキュベーション支援なども実施。起業準備サポート、事業運営(会計・法務・知財など)に関する専門家紹介など、研究者が研究活動に専念できるよう、各種研究支援サービスも提供する。