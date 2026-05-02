GWがスタートしたが、まだお出かけ先を決めていない人も多いのではないだろうか。

Yahoo! JAPANの「Yahoo!検索」では、「道の駅」や「日帰り入浴施設」「新オープン・リニューアル施設」などの検索ランキングを公開している。2026年春の検索動向をもとに、お出かけ先の参考にしてみてはどうだろうか。

あわせて「一気見したいドラマ」の検索ランキングも公開されており、インドアでの過ごし方のヒントにもなりそうだ。

道の駅ランキング

集計期間：2026年3月1日～2026年3月31日

東日本

1位：道の駅 常総（茨城県）

食・農・楽をテーマに、茨城のグルメや特産品が楽しめる。

2位：道の駅 天竜相津 花桃の里（静岡県）

夢のかけ橋に隣接し、自然豊かな景観が魅力。

3位：道の駅 川場田園プラザ（群馬県）

武尊山の麓にあり、アクティビティが充実。

4位：道の駅 伊東マリンタウン（静岡県）

海に面した施設で、伊豆の恵みを満喫できる。

5位：道の駅 まえばし赤城（群馬県）

食や体験など地域の魅力を発信する交流拠点。

西日本

1位：道の駅 とっとパーク小島（大阪府）

海釣り公園併設で、釣りスポットとしても人気。

2位：道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢（兵庫県）

広大な敷地を誇る花と果実のテーマパーク。

3位：道の駅 デンパーク安城（愛知県）

特産品や地ビールなどが充実。

4位：道の駅 くるくる なると（徳島県）

鳴門の食材を活かした食のテーマパーク。

5位：道の駅 笠岡ベイファーム（岡山県）

広大な花畑と地元の鮮魚・農産物が魅力。

日帰り入浴施設ランキング

集計期間：2026年3月1日～3月31日

全国

1位：スパリゾートハワイアンズ（福島県）

2位：天然大和温泉 奈良健康ランド（奈良県）

3位：ほったらかし温泉（山梨県）

4位：箱根小涌園ユネッサン（神奈川県）

5位：Canal Resort（愛知県）

6位：うめきた温泉 連 Wellbeing Park（大阪府）

7位：スパジアムジャポン（東京都）

8位：名古屋スパリゾート 湯〜とぴあ宝（愛知県）

9位：前野原温泉 さやの湯処（東京都）

10位：金太郎温泉 日帰り温泉カルナの館（富山県）

関東

1位：箱根小涌園ユネッサン（神奈川県）

2位：スパジアム ジャポン（東京都）

3位：前野原温泉 さやの湯処（東京都）

4位：湯乃泉 草加健康センター（埼玉県）

5位：竜泉寺の湯 八王子みなみ野店（東京都）

新オープン・リニューアル施設

集計期間：2026年3月7日～4月5日

新オープン

1位：カインズ 岐阜北方店（岐阜県）※2026年3月18日

2位：Beisia Town 新狭山店（埼玉県）※2026年3月25日

3位：ヤオコー東戸塚店（神奈川県）※2026年3月31日

4位：イオンタウン岐阜北方（岐阜県）※2026年3月27日

5位：高輪ゲートウェイシティ（東京都）※2026年3月28日

リニューアル

1位：三省堂書店神田神保町本店（東京都）※2026年3月19日

2位：ペリエ稲毛（千葉県）※2026年4月22日

3位：東北エプソンアクアリウムかもすい（山形県）※2026年4月1日

4位：江戸東京博物館（東京都）※2026年3月31日

5位：イオンモール神戸北（兵庫県）※2026年4月24日

一気見したいドラマランキング

集計期間：2026年3月7日～4月7日

国内ドラマ

1位：「1リットルの涙」

2位：「孤独のグルメ」

3位：「VIVANT」

4位：連続テレビ小説「虎に翼」

5位：「101回目のプロポーズ」

韓国ドラマ

1位：「愛の不時着」

2位：「冬のソナタ」

3位：「涙の女王」

4位：「ペントハウス」

5位：「梨泰院クラス」

欧米ドラマ

1位：「ストレンジャー・シングス 未知の世界」

2位：「ONE PIECE」

3位：「アストリッドとラファエル 文書係の事件録」

4位：「ウォーキング・デッド」

5位：「ブレイキング・バッド」

今回のランキングは、春休みからGWにかけての検索動向を反映したもの。遠出だけでなく、日帰り施設や新スポット、さらには自宅での過ごし方まで、幅広い選択肢の参考になりそうだ。