フルクラウド型アクワイアリングプラットフォーム「Axios」提供開始

CCIグループとインフキュリオンは4月30日、ビザ・ワールドワイド・ジャパンの支援のもと、フルクラウド型アクワイアリングプラットフォーム「Axios(アクシオス)」の提供を開始した。

Axiosは、国際ブランドカードに加えて国内で初めて預金型ステーブルコイン「トチカ」の決済処理まで、多様な決済手段の統合管理を実現する革新的なシステムである。従来の決済システムでは困難であった既存の法定通貨決済と新しいデジタル通貨決済のハイブリッドな加盟店管理を実現する。

変革期を迎えるアクワイアリング市場とAxiosの価値

世界のアクワイアリング市場は、Eコマースの拡大やDXの進展により大きな変革期を迎えている。加盟店の資金の流れを把握できる決済データの価値が高まり、アクワイアラー(加盟店管理会社)は手数料ビジネスからソフトウェア企業へとその役割を変化させている。

近年ではクレジットカードに加え、デジタル地域通貨やステーブルコインの実装が進み、多様な決済手段への対応が求められている。一方で、従来のシステムはオンプレミス型が主流であり、構築コストや運用負荷が新規参入や機能拡張の障壁となっていた。近年ではクレジットカードに加え、ブロックチェーン技術を活用したデジタル地域通貨やステーブルコインの実装が進んでおり、決済事業者はこれらの新しい決済手段への迅速かつ柔軟な対応を迫られている。一方で、アクワイアリング(加盟店契約・管理)業務を行うためのシステムは自社構築型が主流であり、膨大な構築コストや複雑な運用体制が、新規参入や機能拡張の大きな障壁となっていた。こうした課題に対応するため、フルクラウド型・マルチテナント方式のアクワイアリングプラットフォームとしてAxiosが開発された。

多様な決済手段を統合管理

Axiosは、アクワイアリング事業に必要な機能を、クラウド上のモジュールとして提供するプラットフォームである。

システムをクラウド上で共通利用することで、初期投資や運用負荷を大幅に軽減できる。これにより、金融機関に限らず、SaaS企業やマーケットプレイス、地域事業者なども導入しやすい構成としている。

また、Visaなどの国際ブランドカードに加え、デビットカードやQR決済、預金型ステーブルコインのトチカまでを単一システムで管理・処理できる点も特徴だ。これにより、加盟店も利用者もスムーズに支払いができる。また、手持ちのモバイルデバイスでVisaのタッチ決済を受け入れる「Tap to Phone」に加え、リンク・プロセシングが提供するオールインワン端末「Anywhere」や、ECなどの非対面決済にも対応し、加盟店のオムニチャネル戦略を支援する。

世界標準のVisaソリューション活用

Visaの次世代プラットフォーム「Visa Platform Connect」を採用し、カード利用可否を判定する「オーソリ処理」において、極めて高い稼働率と安全性を実現した。これにより、止まることが許されない、社会インフラとしての決済現場において、導入初期から膨大な件数にも耐えうる効率的な処理体制を即座に構築することが可能となる。

国際基準に準拠したセキュリティと高い拡張性

PCI DSSをはじめとする国際的なセキュリティ基準に準拠している。また、Visaグループが提供する接続ソリューション等を活用し、安全かつ高速な決済処理を実現する。APIベースの設計により、外部システムとの連携や機能追加も柔軟に行える。今後はこの拡張性を活かし、インフキュリオンが提供する請求書支払いプラットフォーム「Winvoice」や、次世代カード発行プラットフォーム「Xard」、CCIグループとインフキュリオンが展開する次世代地域デジタルプラットフォームのBaaS機能をはじめとした各ソリューションとのシステム連携も予定している。

データ活用を促進するアーキテクチャ

決済データを一元的に収集・分析しやすい構造で提供することで、加盟店への付加価値サービス開発や、データに基づいた経営支援を行うことができる。