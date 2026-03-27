マイナビ出版は3月27日、定期刊行最終号となるApple専門誌『Mac Fan』2026年5月号を発売した。巻頭特集「AppleとMac Fanの歩み――これまでとこれから。」、第1特集「Mac技あり上達テク」、第2特集「iPhone設定見直し総点検」などがラインナップされている。

Mac Fan 2026年5月号表紙。表紙は高見沢俊彦さん

創刊から33年、たくさんの感謝を込めて。本特集では、Appleの50年にわたる歩みとともに、33年にわたってAppleを追い続けてきたMac Fanの歴史を振り返る。革新的な製品の登場や幾度もの転機の中で、Appleが問い続けてきた思想は、常に私たちの身近にあった。そしてその変化を記録し、読み解いてきたのがMac Fanという媒体だ。両者の歩みを重ねて見つめることで、なぜ私たちAppleファンがこの企業を支持し続けてきたのか、その理由をあらためて探っていく。

Apple Intelligenceの搭載によって、macOSや標準ソフトの活用方法は大きく広がった。また、「iPhoneミラーリング」や留守番電話の要約など、iPhoneとの連係も強化されている。こうした変化を踏まえ、本特集ではMacをより使いこなすための永久保存版のTipsとして、定番技から最新機能を活かした応用テクニックまで厳選してお届けする。

iPhoneは一度設定すると、そのまま毎日なんとなく使い続けている人が多いものだ。しかし、確認不足や操作ミスなどで、重要な設定項目を見逃していることも少なくない。本特集でiPhoneの設定をいちから見直し、より快適で安全に使えるようにしてみよう。

Mac Fan 2026年5月号目次

Mac Fan最新号は、Amazon.co.jpなどのネット書店、またはお近くに書店にて購入できる。