2026年４月３日に発売された『将棋世界2026年５月号』（発行＝日本将棋連盟、販売＝マイナビ出版）は、通算1600勝達成を記念した羽生善治九段インタビュー 「一喜一憂せず、積み重ねて」、今期初戦から９連勝でＢ級１組復帰を果たした久保利明九段インタビュー「行けるところまで行く」など、読み応えのある記事を掲載しています。

通算1600勝記念！羽生善治九段インタビュー 「一喜一憂せず、積み重ねて」

2025年11月26日、羽生善治九段は前人未到の通算1600勝を記録した。1986年のデビューからおよそ40年を振り返る。

久保利明九段インタビュー「行けるところまで行く」

今期Ｂ級２組で初戦から９連勝というすばらしい成績でＢ級１組復帰を果たした久保利明九段。50歳の節目に見事な結果を残すことができた要因や、独特の勉強法、今後の戦い方について大いに語ってもらった。

『将棋世界2026年５月号』、絶賛発売中!!

ほかにも、

・ファンとともに選んだ羽生九段の名勝負ベスト10を発表し、勝又清和七段と長岡裕也六段が語り合う特別対談 ・第84期 順位戦最終局 全クラスレポート

・戦術特集「三間飛車への挑戦状」

といった記事もあり、指す将・観る将はもちろん、全ての将棋ファンの方々に楽しんでいただける一冊になっています！