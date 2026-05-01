マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年4月13日～4月26日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
20代男性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|転生したらバーバリアンになった
|MIDNIGHT STUDIO(作画)・Team the JICK(脚色)・Jung Yoon-kang(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|2
|入学傭兵
|原作：YC 作画：rakhyun
|LINEマンガ
|バトル・アクション
|3
|信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル９９９９の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！
|大前貴史 , 明鏡シスイ , tef
|講談社
|ファンタジー・SF
|4
|ワールドトリガー
|葦原大介
|集英社
|ファンタジー・SF
|5
|俺だけレベルMAXなビギナー
|WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|6
|神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～
|江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9
|Studio No.9
|ファンタジー・SF
|7
|キングダム
|原泰久
|集英社
|その他
|8
|拳王転生～最強の拳王がろくでなし公子に転生したら～
|DONAX(作画)・S2(脚色)・Yu jin sung(原作)
|LINEマンガ
|バトル・アクション
|9
|終末のワルキューレ
|アジチカ , 梅村真也 , フクイタクミ
|コアミックス
|バトル・アクション
|10
|ナノ魔神
|画・GGBG / 脚色・Great H / 原作・HANJUNG WOLYA
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
1位は『転生したらバーバリアンになった』、第2位は『入学傭兵』、第3位は『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル９９９９の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』がランクイン。
20代女性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|枯れた花に涙を
|Gae
|LINEマンガ
|恋愛
|2
|薬屋のひとりごと
|日向夏 , ねこクラゲ , 七緒一綺 , しのとうこ
|スクウェア・エニックス
|ミステリー・ホラー
|3
|ある日、お姫様になってしまった件について
|Spoon、Plutus
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|4
|ヒロインなのに、イケメンアイドル♂になりました！？
|愛染マナ
|小学館
|恋愛
|5
|みいちゃんと山田さん
|亜月ねね
|講談社
|ヒューマンドラマ
|6
|婚約者が浮気相手と駆け落ちしました。王子殿下に溺愛されて幸せなので、今さら戻りたいと言われても困ります。
|あおいれびん , 櫻井みこと , 黒裄
|ドリコム
|恋愛
|7
|Bite Maker AK
|杉山美和子
|小学館
|恋愛
|8
|作戦名は純情
|kkokkalee(文)・Dledumb(絵)
|LINEマンガ
|恋愛
|9
|見捨てられた推しのために
|Kim Seonyu(原作)・Ryuho(文)・ギミョン(絵)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|10
|泣いてみろ、乞うてもいい
|VAN JI(漫画)・Solche(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『薬屋のひとりごと』、第3位は『ある日、お姫様になってしまった件について』がランクイン。
Pick Up!
今回のピックアップは、女性編1位の「LINEマンガ」のオリジナルウェブトゥーン作品『枯れた花に涙を』(Gae/LINEマンガ)。
不倫をした夫のせいで莫大な借金を負わされ、子どもまで失った樹里。傷だらけの人生はこのまま虚しく枯れて散るはずだったが、樹里のもとに怪しい年下の男が突如現れ……。危うくて従順な彼が樹里の心を揺さぶり始める、複雑な感情を丁寧に描いた大人のラブストーリーです。
2025年3月に連載を開始した同作は、「LINEマンガ 2025 年間ランキング(連載)」第1位を獲得。4月24日には紙コミック版1・2巻が発売され、5月15日～5月31日まで、アニメイト池袋本店1Fにて日本初となるPOP UP SHOPも開催されます。ますます目が離せない同作は、毎週月曜更新で現在94話まで公開中。GWにぜひいっきに読んでみてはいかがでしょうか。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。