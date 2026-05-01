マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年4月13日～4月26日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。

20代男性編1位『転生したらバーバリアンになった』(MIDNIGHT STUDIO(作画)・Team the JICK(脚色)・Jung Yoon-kang(原作)/LINEマンガ)

20代男性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 転生したらバーバリアンになった MIDNIGHT STUDIO(作画)・Team the JICK(脚色)・Jung Yoon-kang(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 2 入学傭兵 原作：YC 作画：rakhyun LINEマンガ バトル・アクション 3 信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル９９９９の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！ 大前貴史 , 明鏡シスイ , tef 講談社 ファンタジー・SF 4 ワールドトリガー 葦原大介 集英社 ファンタジー・SF 5 俺だけレベルMAXなビギナー WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 6 神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～ 江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9 Studio No.9 ファンタジー・SF 7 キングダム 原泰久 集英社 その他 8 拳王転生～最強の拳王がろくでなし公子に転生したら～ DONAX(作画)・S2(脚色)・Yu jin sung(原作) LINEマンガ バトル・アクション 9 終末のワルキューレ アジチカ , 梅村真也 , フクイタクミ コアミックス バトル・アクション 10 ナノ魔神 画・GGBG / 脚色・Great H / 原作・HANJUNG WOLYA LINEマンガ ファンタジー・SF

1位は『転生したらバーバリアンになった』、第2位は『入学傭兵』、第3位は『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル９９９９の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』がランクイン。

20代女性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 枯れた花に涙を Gae LINEマンガ 恋愛 2 薬屋のひとりごと 日向夏 , ねこクラゲ , 七緒一綺 , しのとうこ スクウェア・エニックス ミステリー・ホラー 3 ある日、お姫様になってしまった件について Spoon、Plutus LINEマンガ ファンタジー・SF 4 ヒロインなのに、イケメンアイドル♂になりました！？ 愛染マナ 小学館 恋愛 5 みいちゃんと山田さん 亜月ねね 講談社 ヒューマンドラマ 6 婚約者が浮気相手と駆け落ちしました。王子殿下に溺愛されて幸せなので、今さら戻りたいと言われても困ります。 あおいれびん , 櫻井みこと , 黒裄 ドリコム 恋愛 7 Bite Maker AK 杉山美和子 小学館 恋愛 8 作戦名は純情 kkokkalee(文)・Dledumb(絵) LINEマンガ 恋愛 9 見捨てられた推しのために Kim Seonyu(原作)・Ryuho(文)・ギミョン(絵) LINEマンガ ファンタジー・SF 10 泣いてみろ、乞うてもいい VAN JI(漫画)・Solche(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF

1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『薬屋のひとりごと』、第3位は『ある日、お姫様になってしまった件について』がランクイン。

Pick Up!

今回のピックアップは、女性編1位の「LINEマンガ」のオリジナルウェブトゥーン作品『枯れた花に涙を』(Gae/LINEマンガ)。

不倫をした夫のせいで莫大な借金を負わされ、子どもまで失った樹里。傷だらけの人生はこのまま虚しく枯れて散るはずだったが、樹里のもとに怪しい年下の男が突如現れ……。危うくて従順な彼が樹里の心を揺さぶり始める、複雑な感情を丁寧に描いた大人のラブストーリーです。

2025年3月に連載を開始した同作は、「LINEマンガ 2025 年間ランキング(連載)」第1位を獲得。4月24日には紙コミック版1・2巻が発売され、5月15日～5月31日まで、アニメイト池袋本店1Fにて日本初となるPOP UP SHOPも開催されます。ますます目が離せない同作は、毎週月曜更新で現在94話まで公開中。GWにぜひいっきに読んでみてはいかがでしょうか。

『枯れた花に涙を』POP UP SHOP

他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。