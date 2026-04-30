バンダイスピリッツは、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、『キングダム ハーツ』シリーズに登場する王様のキーブレード「キングダムチェーン ダークサイド」を電子玩具化した「キングダム ハーツ キーブレード キングダムチェーン ダークサイド」(9,900円)を発売する。予約受付は4月30日16時に開始、発送は2026年10月を予定。

「キングダム ハーツ キーブレード キングダムチェーン ダークサイド」

同商品は、『キングダム ハーツ』シリーズで王様が使用するキーブレード「キングダムチェーン ダークサイド」を、ギミック搭載の電子玩具仕様で商品化したもの。本体は銀色・金色塗装などで再現されており、全長約50cmの迫力あるサイズ感に仕上げた。

発売済みの「キングダムチェーン」と同様に、ボタン操作でモード選択が可能。「ドライブチャージモード」では、ボタンを押すことでドライブチャージゲージをため、ヒールライトを放つことができる。作中で使用される「ドライブチャージ」や「ゲージMAX音」などのSEも発動する。

「こうげきモード」では、たたかう際のSE音を全7種類収録。繰り返し発動すると、敵を倒す際のSE音も鳴り、作中の対戦シーンの再現が楽しめる。このほか、「ホーリー」などさまざまなSE音も収録している。

さらに「MUSICモード」では、『Mickey Mouse March』『Vim and Vigor』の2曲を収録。楽曲を再生しながら、ドライブチャージモードやこうげきモードで遊ぶこともできる。

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